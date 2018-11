Novosti: Veza Tačiju za mesto iza Putina bio je – Kušner (foto)

Velika je verovatnoća da je privilegovano mesto Hašimu Tačiju na bini kod Trijumfalne kapije, tokom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, izdejstvovao Bernar Kušner, pišu danas „Večerenje novosti“.

Today we remember the brave actions of our troops and those of our allies during WWI. Honored to be spending this day honoring heroes in Paris. #VeteransDay pic.twitter.com/NQoteCqecH

— Melania Trump (@FLOTUS) November 11, 2018