Vučić: Mali neće biti prvi na listi SNS na beogradskim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali sigurno neće biti prvi na listi Srpske napredne stranke (SNS) i da će prvi na listi biti „neko ko može da dobije poverenje Beogradjana“.

„Neko ko može da dobije poverenje gradjana Beograda. (Da Mali bude prvi na listi?) Mislim da se to neće dogoditi. On neće biti prvi na listi, u to sam uveren!“, rekao je Vučić u intervjuu za Prvu televiziju poslednjeg dana 2017. godine i to, iako je Mali „odličan gradonačelnik“.

Upitan ko je najjači protivnik SNS na beogradskim izborima, Vučić je rekao da je to vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković.

„Onaj ko je glavni, ko ih je sve ujedinio, to je Miroslav Mišković. On je tata i Draganu Djulasu i (Vuku) Jeremiću i (Saši) Jankoviću“, rekao je Vučić.

Predsednik i čef vladajuće stranke SNS je gradjanima poželeo ličnu sreću i zdravlje i dodao da će se za sve ostalo „radom pobrinuti“.

Vučić je u intervjuu poslednjeg dana 2017. rekao da Srbija ima 2,35 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je, po njegovim rečima, više nego na celom Zapadnom Balkanu sa Hrvatskom.

On je rekao i da je javni dug „drastično smanjen“ i da sada iznosi 61,7 odsto bruto-domaćeg proizvoda.

Vučić je najavio i da će plate do kraja 2018. godine biti 500 evra, a da će januarska biti izmedju 430 i 435 evra.

(Beta)