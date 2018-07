Vučić: Neće dozvoliti podelu Kosova, jer ne žele da Srbija bilo šta dobije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da Srbiji niko neće dozvoliti podelu Kosova ali ne zbog toga što se plaše eventualnih posledica takvog ishoda, već zbog toga što žele da spreče Srbiju da ostvari bilo kakav uspeh.

Upitan da prokomentariše izjavu episkopa raško-prizrenskog Teodosija da bi podela i razmena teritorija dovela do masovnog iseljavanja Srba sa juga Kosova i stradanja vekovima stare duhovne i kulturne baštine Srba, Vučić je rekao da sada na to neće da odgovara ali da će doći trenutak kada će reći svima sve, kao i koje to strane službe koriste istu argumentaciju.

Vladika Teodosije je ukazao da su sve učestalije izjave političara iz Beograda i Prištine o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju strah kod srpskog stanovništva, odnosno da mogu da dovedu do novog iseljavanja Srba.

„Neće etničke granice? Ali zato hoće da kosovska nepostojeća država isplati 650.000 evra za crkvu. To hoćemo! Ja neću pilatovski da perem ruke“, rekao je Vučić nakon polaganja kamena temeljca za novu fabriku u Čačku.

On je rekao da mu se čini da nema gotovo nikakve šanse da Srbija bilo šta dobije po tom pitanju a da on i dalje smatra da je bolje da Srbija ima nešto nego da nema ništa, iako ga mnogi kritikuju zbog takvog stava.

A sutra? Koga briga za sutra! Hoćemo li imati budućnosti i dece. Valjda je bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa… A to što se pravite ćoravi kod očiju i gluvi, samo nastavite sa tim… Nećete etničke granice i razgraničenje sa Albancima? Nema problema, da se onda spremimo za Vranje za jedno 40 godina“, rekao je Vučić.

On je dodao da će izaći u javnost sa tačnim brojem Srba koji žive na Kosovu i koliko ih na dnevnom nivou odlazi sa Kosova.

„Bolno je ovo što ja govorim. Ali ko može da kaže da nije istina? Devedeset odsto Srba južno od Ibra ima i kosovska dokumenta. Jel to neka novost za nekog?“, upitao je Vučić i odbacio optužbe da je izdajnik Kosova rekavši da je na Kosovu bio 500 puta i da tamo zna svako selo, za razliku od onih koji ga optužuju.

„Dva sata ću da gledam u kameru i obraćam se prevarantima“Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će dva sata da gleda u kameru i da se obraća svim „prevarantima“ u zemlji bez ikakvog straha.

„Za razliku od njih što broje orahe u džepovima, ja imam čistu savest i borim se za svoj narod“, rekao je Vučiću novinarima u Čačku nakon polaganja kamena temeljca za fabriku kompanije „Forverk“ u Poslovno-industrijskoj zoni Preljina.

Govoreći o opoziciji u Srbiji, Vučić je kazao da se njegova borba za zemlju i narod ogleda u izgradnji puteva i fabrika, a „ne zauzeću Marsa pre Amerikanaca. A, tek na Jupiteru ‘šta ćemo mi Srbi da radimo, to je svetsko čudo“.

„Ćeraćemo se još“, poručio je Vučić liderima opozicije u Srbiji.

Izgradnja nacionalnog stadiona trebalo bi da počne u septembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko bude sve kako treba u septembru bi mogla da počne izgradnja nacionalnog stadiona.

„Brzo ćemo da ga uradimo. Biće lepotica. Biće jedan od najlepših evropskih stadiona“, rekao je Vučić novinarima u Čačku nakon polaganja kamena temeljca za fabriku kompanije „FORVERK“ u Poslovno-industrijska zona Preljina.

Vučić je kazao da će izgradnja nacionalnog stadiona koštati ne manje od 200 miliona evra, a možda i do 250 miliona evra.

„Naša reprezentacija imaće uslove za igru i treninge, a gledaoci za uživanje. Moći ćemo da organizujemo utakmice Lige Evrope i Lige Šampiona“, rekao je predsednik Srbije i najavio ulaganja u stadione Partizana i Crvene zvezde.

(Beta)