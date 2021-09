Milanović: Dodik nije radikalan, već je talac situacije u RS

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik na odredjeni način talac situacije u Republici Srpskoj i elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega.

„Ja mislim da on uopšte nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno“, rekao je Milanović novinarima upitan o najavi formiranja vojske RS.

Milanović je dodao da je to kao da on „preti Sloveniji nosačem aviona“, saopštila njegova pres služba.

„Prvo, ne bih nikad pretio Sloveniji, drugo ne mogu takve gluposti pričati“, rekao je Milanović dodavši da je činjenica da vojska RS nije predvidjena Ustavom.

Hrvatski predsednik je rekao da stanje u RS nije bila tema jučerašnjeg susreta s liderom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem u Zagrebu.



Milanović je objasnio da je Izetbegovića primio, jer je on „vodeći političar bošnjačkog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini“. Do sastanka je, kako je rekao, moglo doći pre godinu dana, ali da mu je drago što se dogodio i sada.

„Mislim da je prostor za saradnju izmedju Bošnjaka i Hrvata u BiH dosta velik, a to trenutno ne ide kako valja. To, naravno, ne treba ići na štetu Srba, o tome ću obavestiti i gospodina Dodika i motivisati ih sve da probaju, ako je to moguće više, naći se zajedno“, naglasio je Milanović.

On je rekao da je do susreta sa Izetbegovićem došlo na predlog bivšeg predsednika Hrvatske Stjepana Mesića koji je takodje prisustvovao sastanku.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.