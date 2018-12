Žuti prsluci i u Podgorici (foto)

Više hiljada građana okupilo se na protestnom skupu opozicije ispred Skupštine Crne Gore povodom hapšenja jednog od lidera Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, a jedan broj ljudi nosi žute prsluke po ugledu na učesnike demonstracija u Parizu.

Hundreds of supporters of Montenegro’s opposition Democratic Front are protesting in Podgorica tonight over the detention of MP Medojevic.

Some people have donned yellow vests, mimicking demonstrators in the anti-government protesters in France. pic.twitter.com/4Hg39c2IG6

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 9, 2018