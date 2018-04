Kakva sad četiri meseca?! Novi trik Brisela — protiv Srba

Dajući Prištini još četiri meseca za statut Zajednice srpskih opština, jasno je da Kosovo i Evropska unija žele da prolongiraju njeno formiranje i zatvore prostor Srpskoj listi da sama to uradi.

Evropska unija je pozdravila najavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da dâ mandat upravljačkom timu za izradu nacrta statuta Zajednice srpskih opština, i istakla da je rok za izradu statuta — četiri meseca.

Međutim, može li se Prištini, ali i EU verovati? Da li se iza svega krije namera da spreče Srbe da sami formiraju ZSO i da obesmisle rok koji su dali Srbi?

Milovan Drecun, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju, kaže da je očigledno da je odluka Srpske liste da sama formira ZSO donela rezultat i da je to shvaćeno ozbiljno.

Međutim…

„Priština pokušava opet da dobije na vremenu i ne mislim da je iskrena u nameri da formira Zajednicu srpskih opština. To se vidi iz svih njenih poteza. Rok koji koji sada daje EU takođe je besmislen. Kakva četiri meseca? Šta će da rade za to vreme? Dakle, Zajednica mora da se formira odmah, više nema čekanja, i sve ovo je pokušaj da se sada Priština pokaže kao konstruktivna strana i da se onda to definiše kao neki napredak“, objašnjava Drecun.

On dodaje da je, po njegovom mišljenju, sve to jedna velika igra koja se neće završiti ako Srbija i Srpska lista ne urade nešto same.

„Odnosno, potrebno je da se ovo privede kraju, na način na koji treba. A to je formiranje ZSO onako kako je predviđeno Briselskim sporazumom, a ne kako bi Priština želela“, smatra Drecun.

Naš sagovornik kaže da nam ostaje samo da vidimo šta će se desiti, ali i da se treba nadati da će ovoga puta Priština možda biti konstruktivnija. Mada, kako dodaje, imajući u vidu dosadašnje ponašanje, za to su male šanse. Na pitanje da li Srpska lista ostaje pri svom — da 20. aprila počne sa formiranjem ZSO — Drecun kaže:

„Jasno je da ovim potezom Priština i EU žele da jednostavno zatvore prostor Srpskoj listi da sama formira ZSO i da se to prolongira. Videćemo kako će se Srpska lista ponašati, a verujem da će to najpre zavisiti od konkretnih poteza koje će Priština da povuče do 20. ovog meseca“.

U saopštenju Evropske službe za spoljne poslove se navodi da ovaj „dugo očekivani korak“ omogućava početak primene dogovora o Zajednici srpskih opština, što je, kako se naglašava, obaveza koju je Kosovo preuzelo u okviru dijaloga kome posreduje EU i uz sporazume dogovorene u Briselu u aprilu 2013. godine i avgustu 2015. godine.

