Cena nafte vrtoglavo raste, Amerika preti

Cene nafte na svetskim berzama su porasle za 10 odsto, dok je predsednik SAD Donald Tramp naredio da se u slučaju potrebe otvore naftne rezerve kako bi se stabilizovalo tržište energenata.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount….

