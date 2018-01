Haos u Pensilvaniji: U pucnjavi ubijeno pet ljudi, jedna osoba ranjena (video)

U pucnjavi u mestu Melkroft u Pensilvaniji ubijeno je pet ljudi, a jedna osoba je ranjena, prenose mediji u Srbiji.

Policija je pronašla tela tri muškarca i dve žene nadomak perionice u melkroftu, koji se nalazi na oko 60 kilometara od Pitsburga.

We're on the scene of a mass shooting in the small town of Melcroft, Fayette County. State Police confirm multiple people have been shot to death at a car wash. And the suspect may be one of them. A live report in minutes on Channel 11 Morning News. pic.twitter.com/JxrVhh3xVp

— Lori Houy (@WPXI_Lori) January 28, 2018