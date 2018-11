Naučnik NASA-e šokirao: Zemlja će uskoro biti u „ledenom dobu“ (video)

Naučnik NASA upozorava da nas čeka najstrašnije smrzavanje u modernoj istoriji i da će Zemlja biti u ledenom zagrljaju, jer Sunce ulazi u jedan od svojih minimuma donoseći rekordno niske temperature, prenose mediji.

Sunčevih pega nije bilo u gotovo svim prethodnim mesecima 2018, a ultravioletno zračenje je naglo opalo. Nova istraživanja pokazuju da najviši slojevi Zemljine atmosfere reaguju i da velike hladnoće sa rekordno niskim temperaturama tek dolaze.

„Trend hlađenja je očigledan“ – kaže Martin Mlinčak, iz NASA istraživačkog centra “Lengli”. “ Visoko iznad Zemljine površine, blizu ivice svemira, naša atmosfera gubi toplotnu energiju.

