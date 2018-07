Eksplozija usred Pete avenije: kulja gejzir bele pare (video)

Parna cev ispod Pete avenije u centru Menhetna u Njujorku eksplodirala je rano jutros po lokalnom vremenu, a povređenih nije bilo, javlja AP.

A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx

— CBS News (@CBSNews) July 19, 2018