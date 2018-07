Požari u Grčkoj i dalje tinjaju, snimci dronom pokazuju razmere KATASTROFE (video)

Nakon katastrofalnih požara koji su pogodili predgrađa Atine, Grčka prebrojava žrtve i traži nestale. Snimci dronom pokazuju razmere katastrofe. I dalje gori.

Prema poslednjim informacijama, u nekoliko desetina požara koji su se brzinom munje rasplamsali u tri fronta u predgrađima Atine, stradale su 74 osobe, među kojima je i dosta dece. Tačan broj nestalih se ne zna, a procene su da ih je preko 200. Društvene mreže pune su slika i objava: „Traže se…“ I među nestalima dosta je dece.

Vatra i dalje gori u Kineti i Kalitehnopulisu na Atiki već treći dan, prenosi agencija ANA.

U Kineti, požari se šire na dva fronta – jedan prema Agioi Teodoroi i drugi prema Alepohori, a stanovnicima su lokalne vlasti još u utorak savetovali da se evakuišu.

Kako se navodi, trenutno požare gasi 176 vatrogasaca sa 74 vozila, 37 planinara, avioni i helikopteri. U gašenju požara u Kalitehnopulisu učestvuje 196 vatrogasaca sa 96 vozila, 10 mašina za gašenje požara, pet vojnih mašina i helikopter.

Jak vetar i visoka temperatura proširili su vatru velikom brzinom zbog čega su mnogi stradali u kućama, automobilima…

Premijer Grčke Aleksis Cipras proglasio je vanredno stanje i trodnevnu žalost, dok je glavni državni tužilac otvorio istragu jer se sumnja da su požari možda podmetnuti.

U požaru je oštećeno 1.200 kuća, a materijalna šteta se već procenjuje na više od 50 miliona evra.

Vesti iz Atine sa zebnjom se prate i u Danskoj. Naime, desetoro ljudi, najverovatnije turista iz Danske, nestalo je pošto što su bežeći od požara, uskočili u čamac i uputili se u nepoznatom pravcu.

Za njima tragaju spasioci iz brodova, ali i iz helikoptera. Najteže pogođenoo je predgrađe Mati, koje je skoro potpuno uništeno, a najpotresniju sluiku zatekli su vatrogasci u dvorištu jedne viče gde su zatekli tela 26 osoba. Kako se kasnije saznalo, reč je uglavnom o roditeljima koji su stradali zagrljeni sa decom.

