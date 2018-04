„Skaj njuz“ prekinuo eksperta koji je ocenio da je hemijski napad u Siriji besmislen (video)

Voditeljka britanskog televizijskog kanala „Skaj njuz“ prekinula je razgovor s bivšim komandantom odreda Oružanih snaga Velike Britanije u Iraku, generalom u penziji Džonatanom Šouom, kada je počeo da govori o besmislenosti pretpostavke da su sirijske vlasti izvele hemijski napad u gradu Dumi.

Kako je navedeno, Šou je tokom nastupa uživo počeo da govori da za sirijske vlasti koje pobeđuju nema smisla da koriste hemijsko oružje u takvoj situaciji.

„Smatram da nešto ne uzimamo u obzir, a to je kakav bi motiv mogao da podstakne Siriju na hemijski napad u to vreme i na tom mestu. Sirijci pobeđuju“, rekao je on i dodao da o tome govore, pre svega, američki vojnici.

General je dodao da je čak i predsednik SAD Donald Tramp napisao na Tviteru da će uskoro pobediti teroriste i da će nakon toga Amerikanci napustiti Siriju.

„I odjednom — dobijamo hemijski napad“, pokušao je da nastavi ekspert.

Voditeljka ga je neočekivano prekinula i nije mu dala da završi ono što je počeo da govori.

„Izvinite, veoma nam je žao, čekali ste nas tako dugo, ali moramo da prekinemo. Veoma nam je žao“, izjavila je voditeljka nakon čega je veza s generalom bila prekinuta.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da raspolaže dokazima da je Britanija umešana u organizovanje provokacija s navodnom primenom hemijskog oružja u Istočnoj Guti. Dvanaestog aprila je objavljeno da će britanska premijerka Tereza Mej održati savetovanje s kabinetom ministara na kojem će biti reči o učešću Velike Britanije u operaciji u Siriji.

(Sputnjik)