Tornado sravnio 7 sela u Češkoj, ima žrtava, povređeno preko 200 ljudi (video)

U udaru tornada koji je večeras pogodio južni deo Češke,l povređeno je najmanje 150 ljudi i uništena infrastruktura u nekoliko gradova.

Na putu tornada našlo se sedam opština, a najteže je pogođena pokrajina Južna Morava, prenosi Rojters.

‼️🌪‼️Aktuálně: Na Břeclavsku a Hodonínsku se vyskytlo tornádo. Máte fotografie škod či onoho jevu? Zašlete nám je prosím do komentářů či do zpráv. Děkujeme.Foto: Lucka Přikrylová a Michal Hluchý

Udari vetra dostizali su i 322 kilometara kada je tornado dostigao četvrti nivo, što je najjače u poslednjih nekoliko decenija.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG

Fotografije na društvenim mrežama pokazuju uništene automobile, kuće i crkve bez krovova, polomljene prozore i iščupana drveća.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021