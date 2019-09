Legendarni pevač završio na klinici, bend otkazao svetsku turneju (foto)

Američki bend „Metalika“ (Metallica) je saopštio da se njihov pevač Džejms Hetfild leči na neimenovanoj klinici od zavisnosti i da je stoga otkazana turneja po Australiji i Novom Zelandu, prenose svetski mediji.

Tri preostala člana benda – bubnjar Lars Ulrih, gitarista Kirk Hamet, i basista Rob Truhiljo, objavili su odluku na Tviteru i izvinili se fanovima.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.

— Metallica (@Metallica) September 28, 2019