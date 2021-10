Najveći hit Vitni Hjuston trebalo je da opeva Elvis (video)

Ikona kantri muzike Doli Parton, dobitnica 11 nagrada Gremi tokom skoro pet i po decenija karijere, pesmu „I Will Always Love You“, napisala je 1974. godine. Elvis Prisli želeo je da snimi svoju verziju pesme, ali bez uspeha.

Parton je tada snimila svoju pesmu i te 1974. godine odmah je postala hit na top-listama. Pesmu je ponovo otpevala u mjuziklu iz 1982. godine „The Best Little Whorehouse in Texas“ i ponovo je postala broj jedan.

Deceniju kasnije, pesma je u izvođenju Vitni Hjuston za potrebe filma „Telohranitelj“ postigla ogroman planetarni uspeh i veoma je slušna i danas.

Doli Parton je 2021. u emisiji „Watch What Happens Live With Andy Cohen“ otkrila da je iskoristila deo honorara koji je zaradila od tog snimka ulažući u poslovni kompleks u pretežno crnačkom naselju u Nešvilu, u Tenesiju.

Malo je poznato da je tu pesmu hteo da snimi, u svojoj verziji i Elvis Prisli, ali mu Doli Parton nikada nije dala priliku. Doli nije želela da se odrekne prava na pomenutu pesmu. Elvis je sedamdesetih bio popularan i predlagao je da Doli Parton i on podele izdavačka prava na pesmu „I Will Always Love You“, ali je Doli i to odbila.

„Prisila, Elvisova supruga, rekla mi je da joj je Elvis otpevao moju pesmu kad su se ona i Elvis razveli. To me je duboko dirnulo. Takođe su svirali pesmu na sahrani Vitni Hjuston. Tada sam pomislila da će istu pesmu svirati i kada mene ne bude“, istakla je Doli Parton.

