Megan Markl završila na listi najvećih modnih promašaja decenije (foto, video)

Nedavno je na godišnjoj listi popularnog modnog pretraživača Lyst Megan Markl proglašena za najuticajniju trendseterku godine bila najutjecajnija trendseterica, ali jedan modniizbor vojvotkinje od Saseksa našao se na listi najvećih promašaja, i to ne godine, već cele decenije.

Jedan od vodećih onlajn prodavnica dizajnerske odeće Love the Sales sproveo je anketu o modnim izborima slavnih dama decenije na izmaku, na osnovu koje su napravili listu najvećih hitova, ali i promašaja.

Na prvom mestu laskave liste našla se Kejt Midlton zbog svoje nezaboravne venčanice Aleksandra Mekvina, ali čitaoci nisu mogli da zaborave modni gaf Megan Markl i prevelike cipele koje je nosila na objavi veridbe s princem Harijem u novembru 2017. godine.

#MeghanMarkle is a #MultiMillionaire and is #Marrying a multi millionaire and a member of the #RoyalFamily and these are the #Shoes she wears for #Official #Engagement #Photographs 😕 pic.twitter.com/2Fjapy5tB1

— Samantha Wilkes (@SamanthaRWilkes) April 18, 2018