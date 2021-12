Isplivala poruka u boci stara 23 godine i otkrila bizarnu priču iz prošlosti

Stiven Kaulfild (44) bio je samac i živio u Rostrevoru kada je napisao poruku koja glasi: „Imam 22 godine. Molim vas, pišite mi ako ste devojka. Hvala!“ Kaulfild je rekao da je poruku stavio u bocu i pustio je u zaliv Karlingford Lough 5. januara 1999. godine.

‘I was hoping it would go further’ – Co Down man’s message in a bottle shows up 23 years later… in Co Down

