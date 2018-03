U okeanskoj „zoni sumraka“ otkriveno nešto što niko nije očekivao

Prvo su naučnici naslutili da bi koralni grebeni u Karipskom moru mogli da budu dom mnogo većem broju vrsta riba nego što se do sada naslućivalo. Ali ono što su otkrili naučnici sa Tropskog istraživačkog instituta niko nije očekivao.

Kako prenose mediji u regionu, ispostavilo se da je čak svaka peta vrsta riba koju su otkrili na grebenima u Karibima do sada bila nepoznata.

Ispalo je da „zona sumraka“, dubine između 130 i 309 metara, u tolikoj meri vrvi životom, da su naučnici utemeljeno taj pojas nazvali „rarifotičnom zonom“.

Njihovo istraživanje se u prvom redu odnosi na podmorje uz obale ostrva Kurasao na jugu Karipskog arhipelaga, a razlog zašto su tolike riblje vrste do sada ostajale neotkrivene, jeste to što su naučnici smatrali da pri donjoj granici preživljavanja korala naprosto ne vredi istraživati, jer tamo sigurno nema ničeg posebnog.

U zaključcima studije istraživači su objavili nekoliko vrlo zanimljivih podataka.

Na primer, procenjuje se da na okeane otpada čak 95 odsto svih živih vrsta na svetu, a naučnici su sada na površini od samo 200 metara na grebenima u podmorju Kurasaoa otkrili čak 30 novih vrsta. Ogromna većina riba koje su tamo zatekli, uprkos tome što žive na samoj dubinskoj granici do koje dopire Sunčevo svetlo, vrlo su živih boja, iako bi se po logici stvari očekivalo da boje u njihovom životu budu savršeno nebitne.

Ali najzanimljivije je objašnjenje istraživača za fenomen tolike životne raznolikosti i takvog festivala boja na dubinama na kojima se to ne bi očekivalo.

Oni vrlo utemeljeno sumnjaju da je rarifotična zona na koralnim grebenima u Karibima odjednom postala tako naseljena zato što su ribe iz plićih područja pobegle u dubine zbog klimatskih promena.

More je u plićim pojasevima, posebno u tropskim predelima, postalo tako zagrejano usled globalnog otopljavanja, da je za vrste koje su navikle na određene temperaturne okvire, tamo postalo nemoguće da prežive. One su stoga naprosto pobegle u dublje vode, u područja koja su koji stepen hladnija. Motiv više za to im je bilo i to što su korali u plićim područjima, opet usled lančane reakcije toplotnih i hemijskih posledica prouzrokovanih klimatskim promenama, od pre nekoliko godina širom sveta počeli masovno da se ugibaju.

Posledično je počeo da se raspada i bogat i beskrajno složen ekološki sistem na koralnim grebenima, što se najdramatičnije vidi u katastrofalnom odumiranju Velikog koralnog grebena uz istočne obale Australije.