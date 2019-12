Ovih 5 stvari nemojte raditi pre vežbanja!

Proverite koje bi to stvari trebalo da izbegavate ili prestanete da radite pre samog vežbanja.

Nemojte da jedete mnogo, a pogotovo ne hrane bogate vlaknima

Mali zalogaj do pola sata pre treninga sasvim je u redu. Ako volite da trenirate ujutro, onda će vam mali, ali birani doručak pomoći u stimulaciji metabolizma i dati vam energiju potrebnu za pokretanje. Malo voća s grčkim jogurtom ili kriška integralnog hleba s medom svakako je dobra ideja, piše Runtastic. Ono na šta treba da pazite jeste da hrana bude bogata vlaknima. Ona će vas držati sitim duže vremena, ali to znači da će joj biti potrebno i više vremena da se razgradi. Takođe, ako je jedete s mnogo tečnosti ona podstiče probavni sistem, a to nije praktično ako izlazite iz kuće na trening.

Nemojte da započinjete vežbanje bez cilja

Za vreme vežbanja razmišljajte o tome šta želite da postignete tom vežbom ili šta želite uopšte da postignete tog dana. Napravite plan treniranja i držite ga se. Biće vam lakše da započnete trening ako imate sređeni plan vežbi koji treba i želite da odradite. Dakle, ako imate jasan cilj, više energije ćete usmeriti u vežbanje i nećete se baviti nasumičnim vežbama koje vam i ne koriste. Koristite svoje vreme mudro.

Statično rastezanje ostavite za kraj vežbanja

Nije tajna da mnogo ljudi zaboravi na istezanje pre i/ili posle vežbanja, a oni koji ga se i sete da ga urade, ponekad ga preskoče u želji za što bržim završetkom vežbanja. Ali istezanje može mnogo da doprinese vašim mišićima i njihovom oporavljanju nakon izvođenja vežbi.

Nemojte piti alkoholna pića

Minimalna količina alkohola potrebna je da smanji količinu kontrole koju osoba ima nad telom. On utiče na vašu koordinaciju i koncentraciju te zbog njega nećete moći pravilno da odradite vežbe ili ćete pogrešno proceniti intenzitet kojim ih izvodite. Ako se to dogodi, posledice ćete osetiti sutradan kada će vam telo slati signale da ste preterali, i to upalom mišića.

Nemojte piti previše vode

Svi znaju da je vrlo zdravo i bitno piti dovoljno vode i održavati telo hidriranim. Ali to ne znači da pre vežbanja treba u sebe uliti litar tečnosti. Umesto toga, potrebno je piti male količine za vreme samog vežbanja. Previše vode može napuniti stomak, što može dovesti do grčeva ili neugodnog osećaja mučnine.