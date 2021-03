Ginsburg: 20 odsto oporavljenih ima nedovoljno antitela

MOSKVA – Direktor ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“ Aleksandar Ginsburg izjavio je da oko 20 ljudi koji su preboleli kovid19 ima nedovoljan nivo antitela.

„Prema trenutnoj statistici koju su prikupile naše kineske kolege na osnovu prilično reprezentativnog uzorka, do 20 odsto oporavljenih pacijenata nema dovoljan nivo antitela. To je prilično veliki broj ljudi,“ rekao je Ginsburg za Jutjub kanal „Solovjev lajv“.

Kako prenosi TAS S, on je naglasio da je dokazano da je imunizacija presudna protiv Kovid-19 i da bi ljudi trebalo da se vakcinišu ako imaju nizak nivo zaštitnih antitela.

Direktor instituta „Gamaleja“ je ponovio da prema istraživanju faze 3 na više od 30 000 dobrovoljaca, njihova vakcina Sputnjik V može zaštititi od infekcija koronavirusom u 91,6 odsto slučajeva, a da u 100 odsto slučajeva štiti od hospitalizacije, ili drugim rečima od teškog oblika bolesti i da je zato vakcinacija neophodna.

TAS S prenosi da je prema podacima ruskog kriznog centra za borbu protiv Kovid19 ukupno 4.380.525 slučajeva zaražavanja potvrđeno u zemlji, 3.985.897 pacijenata se oporavilo od ove bolesti, a zvanično je registrovano 90.695 smrtnih slučajeva.

(Tanjug)

