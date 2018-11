Odgovor na pitanje kada dete mora na spavanje ćete pronaći u ovoj tabeli (foto)

Uspavljivanje dece za mnoge je roditelje noćna mora. Često ne znaju kada je idealno vreme da decu pošalju u krevet. Tablica koja otkriva kada je pravi trenutak za to, postala je viralni hit.

Tablicu je napravila učiteljica Stejsi Karlsen iz Viskonsina, a u njoj je prikazano vreme kada bi dete trebalo da ode na u krevet na osnovu dva faktora: starosti i vremena buđenja.

Na primer, ako ste roditelj sedmogodišnjeg deteta koje se za školu mora probuditi u 7 sati ujutru, idealno vreme za odlazak u krevet je 20:15 sati.

Tablica je objavljena pre tri godine, a na Fejsbuu samo je podeljena skoro pola miliona puta.

U tablici je prikazano kada treba da idu u krevet deca starosti od pet do 12 godina. Prema pisanju stranice WebMD, deci starosti od tri do šest godina potrebno je deset do 12 sati sna tokom noći. Deca stara između sedam i 12 godina trebalo bi da spavaju deset do 11 sati dnevno. Deci između 12. i 18. godina treba otprilike sna koliko i odraslima, odnosno osam do devet sati.