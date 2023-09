Evo zašto neke žene baš svaki put dostignu vrhunac u seksu, one to ovako rade objašnjavaju stručnjaci

Zvuči kao mit ili legenda o kojoj se govori, ali stvarno postoje žene koje baš svaki put tokom odnosa dožive orgazam.

Kako im to polazi za rukom?

1. Masturbacija im je važna

Žene koje masturbiraju redovno, postale su stručnjaci za sopstvena tela i znaju gde se nalaze „magične tačke“ koje ih mogu odvesti do vrhunca, tvrdi Fren Volfiš, dr psihologije i dodaje kako te žene znaju koji je tempo potreban, pritisak, brzina ali i svaki dodir koji vodi do orgazma. One svoje spoznaje o vlastitom telu jasno prenose i seksualnom partneru, pa je teško da će vrhunac izostati, piše Ordinacija.hr.

2. Obraćaju pažnju na klitoris

Većini žena potrebna je stimulaciju klitorisa kako bi doživele orgazam, a mali broj njih ga doživi penetracijom. Svi znamo gde se klitoris nalazi, pa ako mu partner pokaže malo ljubavi, orgazam je garantovan.

3. Znaju važnost predigre

Predigra je možda najvažnija za postizanje orgazma. Ako vam se ne žuri, posvetite predigri barem 20 minuta, uz nežne poljupce po celom telu napetost će samo rasti, pa ste na dobrom putu da na kraju priče doživite i orgazam.

4. Jasno kažu šta žele

Šta vam se sviđa? Šta želite? To su pitanja na koja vaš partner mora da zna odgovor. Ako ste stidljivi, zapamtite da te informacije puno pomažu i njemu jer takva komunikacija među partnerima omogućava opuštenost i lakše fokusiranje na zadovoljavanje partnera. Ukoliko vam se sviđa šta partner radi, to mu i recite.

5. Ne razmišljaju o orgazmu

Baš kao i ljubav, orgazam se ne traži nego se dogodi. Ukoliko stalno mislite o njemu, velike su šanse da će izostati. Što ste opušteniji, to će vam biti lakše da ga doživite. Pokušajte s vežbama opuštanja koje će vas osloboditi stresa i anksioznosti i dopustiti da više uživate u samom odnosu.

