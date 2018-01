Ova kompanija putnicima zabranjuje ulazak u avion zbog ružnih čizama

Popularne čizme „ag“ (Ugg) nose se već godinama, a mnogi ih smatraju savršeno udobnom obućom za put. Ipak, australijska aviokompanija Kvantas ima malo drugačije mišljenje o izgledu svojih putnika, prenose mediji u regionu.

Whereas what I had on were outdoor @UGG BOOTS pic.twitter.com/IPUPLV7QHf

— Joanne Human League (@Lubycat) December 14, 2017