Najjeftiniji trik za rešavanje vlage u stanu, potrebna su vam samo dva sastojka

Prilično je frustrirajuće kad se zimi probudite i uočite kondenzaciju u svom domu. Može biti teško sprečiti da se vlaga nakuplja s unutrašnje strane stakla kad se spoljne temperature spuste, ali postoji jednostavna i jeftina metoda da rešite taj čest problem.

Iako se radi o uobičajenom problemu u većini domaćinstava, mnogi ljudi ne znaju šta dovodi do kondenzacije niti kako da je se reše. Do kondenzacije dolazi kad topli zrak iznutra dođe u dodir s hladnom površinom i, ako se taj problem ne reši, kondenzacija se vrlo brzo može pretvoriti u plesan koja predstavlja pretnju za zdravlje. Srećom, jedna korisnica TikToka objasnila je kako se možete rešiti vlage na površinama prozorskih stakala s dva obična, jeftina sastojka. Na svom TikTok profilu @fenrahalesari je objavila video u kojem deli trikove kojima ju je naučila majka, a koji uključuju so i pesak za mačke.

Može i u auto

U prvom videu, Fenra Alesari je pokazao da ako stavite kuhinjsku so u plastičnu posudu, ona će apsorbovati vlagu. Isto tako, ako stare čarape ili hulahopke napunite mačjim peskom i raširite ih po kući, delovaće kao da imate odvlaživač vazduha. Tada je Fenra pustila drugi deo video snimka koji pokazuje šta će se dogoditi nakon nekog vremena. Pokazala je kutiju soli kako je izgledala posle četiri do pet nedelja i objasnila:

„Ovako izgleda so nakon što upije višak vlage u stanu. Jasno se vidi da tamo ima tečnosti. Ako so izgleda vlažna i mokra, to znači da je vreme da je uskoro promenite. Povremeno možete malo protresti kutiju za so da biste je osvežili, primetio sam da je ovo veoma korisno. Posle nedelju dana, trebalo bi da proverite pesak za mačke tako što ćete stisnuti čarapu u kojoj se nalazi. Ako primetite da je pun vlage, potrebno je da ga promenite“, kaže Fenra i dodaje da je važno samo s vremena na vreme proveriti so i pesak i bićete mirni oko vlažnosti u stanu, a prenosi N1.info.hr.

Njeni pratioci su bili oduševljeni i pohvalili njen trik. Jedna osoba je rekla da je ideja odlična i pitala je da li menja so svakih pet nedelja, na šta je Fenra odgovorila da redovno proverava so i da kada menja zavisi od toga koliko je vlažno područje. Naime, na nekim mestima je potrebno češće menjati nego na drugim. Jedan je rekao da je koristio trik u svom automobilu i otkrio da je so zaista delovala.

