Ovih 7 faza svaki muškarac prolazi dok ne postane – VAŠ

Kada se žena zaljubi, ona ne može da sakrije sreću i obično šalje gomilu “nedostaješ mi” SMS poruka. Kada se muškarac zaljubi – situacija je drugačija. Za njih je zaljubljivanje srećno iskustvo, ali ih ljubav “ne udari” još neko vreme.

Dok se žene prilično brzo zaljubljuju i nakon par dana već imaju osećaj da ne mogu da žive bez njega, muški um ne funkcioniše na taj način. Muškarac se zaljubljuje postepeno, kroz ovih sedam faza.

Faza 1 – Privlačnost

U ovoj fazi sve se vrti oko fizičkog izgleda i trenutne privlačnosti. Žene moraju da shvate da su muškarci prilično plitki kada je reč o ljubavi na prvi pogled. Žene mogu da se zaljube nakon prvog razgovora s muškarcem, a njih žena može da privuče samo na osnovu izgleda.

Fizički izgled je za njih važna stavka, ali ne mora to da bude sveukupni izgled žene. Svaki muškarac je individua za sebe i ima neke svoje omiljene delove ženskog tela. Jedni vole noge, drugi lice, treći ruke… Ponekad ni ne znaju šta im se tačno sviđa kod nje – ali znaju da ih privlači.

Faza 2 – Sviđanje

Muškarce svakodnevno privuče mnogo žena, ali to ne znači da u svaku mogu da se zaljube. Ako pored privlačnosti želi i stalno da je viđa i sluša – to znači da ona počinje da mu se sviđa. Muškarac može da “juri” žene na različite načine, ali ako ga ona ne prihvati on će je verovatno brzo zaboraviti.

Muškarcima se lako može dogoditi da im se danas neka devojka svidi, a da je sutradan već zaborave zbog neke druge jer oni prolaze kroz mnogo faza pre nego što uopšte odluče da se zaljube.

Faza 3 – Atraktivnost

Ako atraktivna devojka odgovori na muške “napade” – on ulazi u fazu atraktivnosti. Do ove faze muškarac može da se okrene od devojke kad god hoće, a da ne oseti bol ili tugu čak i ako ga devojka odbije. Ionako se do tad nije trudio previše i nije ni stigao da se zaljubi – tako da smatra da nema za čim žaliti.

Međutim, ako devojka pokaže i najmanji znak zainteisiranosti za njega, ili ako muškarac to pretpostavi – on se našao u ovoj fazi – fazi atraktivnosti. On sada odlučuje da je zavede i da je natera do joj se svidi.

Faza 4 – Impresija

Čak i sada on nije ni blizu da se dublje veže za devojku. Sve što ga u ovoj fazi interesuje je da je natera da joj se svidi. Pokazuje joj svoj potencijal, planira sastanke i kupuje joj poklone. Još uvek nije zaljubljen, ali želi da se nešto lepo desi.

Faza 5 – Presuda

Ako muškarac dođe do ove faze počeće da se pita da li bi moglo da se desi nešto više s tom devojkom. Međutim umesto da se zaljubi, sve što ga trenutno zanima je da se ona zaljubi u njega. Ona mu se definitivno sviđa i želi da se zabavljaju, ali je još uvek nesiguran po pitanju svojih osećanja.

Faza 6 – Reafirmacija

Ako uspe da je namami da se zaljubi u njega – on je srećan čovek. Sviđa mu se kako se situacija odvija, međutim, sve do sad on se nije zapitao da li želi nešto na duge staze.

Sve do ove faze njegov cilj je bio da se ona zaljubi u njega. Tek kada se to desi, muškarac ozbiljno počinje da razmatra da li želi vezu s njom.

To je sebičan potez, ali ih je tako evolucija naučila: “Ne gubite vreme razmišljajući već tražite što više ženki za širenje semena.” Sada kada je devojka zaljubljena u njega, on se povlači na par dana i razmatra – “za” i “protiv” – veze s njom. Da li je on zaista voli? Da li će biti srećan s njom? Da li je to žena koju on želi i koja mu je potrebna?

Faza 7 – Spreman je za ljubav

Ako smatra da je ona ta, u ovoj fazi se konačno zaljubljuje. S druge strane, ako donese suprotan zaključak počeće da je izbegava i gubi interesovanje za nju jer je zbunjen.

Žene se često nerviraju zbog načina na koji se muškarci zaljubljuju i još je iritantnije kad znaju da oni prvo nju navedu da se zaljubi pre nego što i pomisle da oni urade isto. Međutim s tom situacijom žene moraju da se pomire jer će se tu teško nešto promeniti.

Ali ako zaista želite da ga pobedite u njegovoj igri, ne pokazujte mu da vam se sviđa na početku. Pravite jednostavne poteze i neko vreme budite “tvrd orah”.

On će se više truditi oko vas kako bi vas naveo da se zaljubite, a kada vas najzad osvoji neće želeti da vas napusti, jer je toliko truda uložio u vas.