Švajcarci padaju zbog albanskog orla: Hrvat napravio HAOS u timu

Švajcarski mediji preplavljeni su komentarima na račun odluke selektora Vladimira Petkovića da iz nacionalnog tima odstrani Valona Behramija, reprezentativca albanskog porekla.

Selektor švajcarske fudbalske reprezentacije Vladimir Petković „izbacio“ je iz nacionalnog tima Valona Behramija, koji tvrdi da se radi o „političkoj odluci“, čime je potvrdio da je u nacionalnoj selekciji došlo do podele prouzrokovane slavljenjem dvoglavim orlom od strane Đerdana Šaćirija i Granita Džake.

Tamošnji mediji pišu da je iskusnog Behramija izbacio iz državnog tima „zbog prevelikog uticaja“ na ostale igrače, pa je već tada bilo komentara, poput onog u „Noje ciriše cajtungu“, da je takav potez selektora „fatalni signal“ i da je „Fudbalski savez izgubio kontrolu“, prenosi „Kurir“.

„Promene posle Mundijala su u redu. Kao što je u redu bila i većina odluka Vladimira Petkovića tokom ove četiri godine. Ali način na koji te odluke sprovodi u delo su, diplomatski rečeno, diletantske i bez imalo stila. Sama činjenica da nema komunikacionu strategiju je katastrofalna. Tako je Rusiju napustio bez komentara, posle eliminacije u prvom kolu nokat faze Svetskog prvenstva (poraz od Švedske, 0:1), i podelio javnost već tada. Onda, kada je reč o Behramiju, čoveku koji je 83 puta igrao za reprezentaciju — mogao je da ga pozove na večeru, komšije su maltene. Mogao je da organizuje zajedničku konferenciju za medije, da Behrami najavi oproštajnu utakmicu, odlazak na velika vrata. Ali šta Petković uradi? Pozove igrača, kaže mu šta ima u 30 sekundi i to je to. Pa to je kao da ste SMS porukom raskinuli sa devojkom sa kojom ste bili više godina. Čisto nepoštovanje“, piše „Blik“.

Taj list navodi da ni selektor, ni njegovi nadređeni, nisu najbolje reagovali posle mundijalske „afere s dvoglavim orlom“, usled čega je konfilkt narastao.

„Problemi su se od tada samo uvećavali. Mnogo je lonaca tu polupano, i u timu, i u Savezu, i u javnosti. A potreban je duh optimizma. Ne samo kada se radi o novim igračima, već i o tome da je potreban novi trener na klupi“, zaključuje se u apelu „Blika“ da se smeni selektor Švajcarske.

(Sputnjik)