Najveća plata u istoriji srpskog sporta: Jokić ostaje u Denveru za astronomsku cifru

Sjajna vest stigla je do navijača Denver Nagetsa. Jedan od najboljih igrača te ekipe naš centar Nikola Jokić potpisaće maksimalni ugovor sa timom već ovog leta.

Denver Nuggets star Nikola Jokic will have his team option declined for next season to become RFA, and sides plan to reach agreement on a five-year, $146.5M maximum contract, league sources told Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2018