Novak u polufinalu AO, Nišikori predao meč

Novak Đoković plasirao se u polufinale prvog grend slem turnira sezone, pošto mu je u drugom setu četvrtfinalnog meča Kei Nišikori predao pri rezultatu 6:1, 4:1 i posle samo 52 minuta igre.

.@DjokerNole claims the final spot in the men's semis.

Def. #Nishikori 6-1 4-1 [Ret.] #AusOpen pic.twitter.com/sXaeTqfFYf

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019