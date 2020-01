Novakovog protivnika izbezumila publika, psovao srpske navijače (video)

Meč između Novaka Đokovića i Denisa Šapovalova nakratko je prekinut sredinom drugog seta zbog ponašanja navijača srpskog tenisera.

Tokom četvrtfinala ATP Kupa koji se održava u Australiji, navijači su ometali Kanađanina između servisa i poena. U jednom trenutku, nakon što je Đoković napravio brejk u drugom setu, 20-godišnji Šapovalov je izgubio živce i poručio srpskim navijačima: „Je***e se!“

Sudija ga je preko kanadskog selektora upozorio na ponašanje, a zatim i zamolio publiku za korektno navijanje.

„Dame i gospodo, moli vas. Samo trenutak… Ovo je tenis i najvažnija stvar između nas je poštovanje. Molim vas, poštujte obojicu tenisera“, govorio je Karlos Bernardes. Jedan deo publike mu je aplaudirao, a drugi ga je izviždao.

"The most important thing between all of us is respect"

– Carlos Bernardes #ATPCup pic.twitter.com/YPxnnuPNMM

— Tennis TV (@TennisTV) January 10, 2020