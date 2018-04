Policiju napustio sa lisicama na rukama, ali i dalje pun prkosa (video)

Posle incidenta o kom priča celi borilački svet, Konor Mekgregor je proveo noć u 78. policijskoj stanici u Bruklinu, a juče je snimljen kako u pratnji dvojice policajaca, u lisicama, ali prkosno, visoko uzdignute glave, napušta istu.

JUST IN: #UFC star Conor McGregor walked out of police station in #NewYorkCity after backstage melee he allegedly instigated pic.twitter.com/h8MUGhJDKr

