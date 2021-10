Radonjić: Važna pobeda

BEOGRAD, 5. oktobra (Tanug) – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je zadovoljan posle pobede protiv Budućnosti u drugom kolu ABA lige.

Zvezda je večeras u hali „Aleksandar Nikolić“ pobedilla tim iz Podgodice 71:63.

„Važna pobeda za nas u situaciji koja je iziskivala od svih da damo još više. Energetski je bilo zadovoljavajuće, s obzirom na to da momci juče imali prvi trening pet na pet. Dobro smo kontrolisali sitauciju u prvom delu, treća četvrtina je bila napadački loša i u organizaciji i u odlukama i bilo je potrebno da podignemo nivo odbrane. Posle toga smo uspeli dan dođemo do lakih poena i posle smo došli do pobede uprkos svemu. Nstavaljamo dalje. Nadam se da će Lazararević biti dobro. Hvala publici koja nam je došla na podrži“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije.

Trener crveno-belih upitan je i kakvo je stanje sa Stefanom Lazarevićem, koji je imao jeziv pada u finišu meča.

„Mslim da je u ovom trenutku teško dati tačnu informaciju, doktori su oprezeni u izjavama, čekamo nalaze. Nadamo se da nije ništa strašno. Imaćemo kasnije informaciju“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

