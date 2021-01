Transformacija o kojoj pričaju svi: Od žgoljavog fudbalera do Hulka (foto)

Bivši španski reprezentativac Feranando Tores je 2019. godine otišao u penziju, ali iako više nije aktivan igrač, nije dozvolio sebi da se zapusti, kao pojedine njegove kolege.

Naprotiv, on sada izgleda spremnije nego ikad, a ako je suditi prema fotografiji koja se pojavila na Tviteru, veći deo slobodnog vremena provodi u teretani.

Fernando Torres bulked up 😳 pic.twitter.com/PSs3QI9vIs

Na slikanju koje je radio kao promoter jedne kompanije, može se uočiti da je potpuno promenio izgled.

Nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida sada više podseća na Hulka iz čuvenog filma, za razliku od igračkih dana, kada je bio žgoljav.

Očigledno je da Tores nije hteo da zapostavi sportski način života, ali ni fudbal, pošto trenutno radi kao pomoćnik Naču Fernandesu na klupi rezervnog tima Atletika, gde se kali i uči uz iskusnije kolege.

Nemanja Vidic still has nightmares about Fernando Torres 😖 pic.twitter.com/bfeOALNyxz

— Goal (@goal) January 17, 2021