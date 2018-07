Brnabić: Namera Velike Britanije neozbiljna i politički neiskrena

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je neozbiljna i politički nekorektna namera Velike Britanije da ne uvrsti raspravu o Kosovu u plan rada tokom predstojećeg predsedavanja te zemlje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu.

Ona je ocenila da to neozbiljno, posebno od zemlje koja je, i pored toga što izlazi iz Evropske unije insistirala da ostane vezana za rešavanje problema i regionalnu stabilnost na Zapadnom Balakanu i da bude domaćin samita u okviru Berlinskog procesa, a da sa druge strane smatra da stanje na Kosovu i Metohiji nije dovoljno relevantno pitanje da bude uključeno na dnevni red Sednice saveta bezbednosti.

„Čini mi se neozbiljno i politički neiskreno. Mislim da je pitanje Kosova i Metohije koje je važno ne samo za dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, nego za sveukupnu regionalnu stabilnost“, rekla je ona.

Prema navodima medija, Velika Britanija ne želi da uvrsti raspravu o Kosovu u plan rada tokom predstojećeg predsedavanja te zemlje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu, jer smatra da je stanje na Kosovu dobro i da za tim nema potrebe.

Brnabić je na pitanje da li će Srbija objaviti dokumente koje traže SAD o Draži Mihailoviću, rekla da to to nije zvaničan zahtev Vašingtona, nego da joj je to pismo uručio kongresmen iz srpskog kokusa.

„Pismo mi je uručio kongresmen Ted Po. To nije zvaničan zahtev Vašingtona, nego pismo jednog kongresmena, kopredsedavajućeg Srpskog kokusa, koji je mnogo uradio za dobre odnose SAD i Srbije“, rekla je Brnabić.

Brnabić je dodala da je za Srbiju to pismo važno i da ga je uručila ambasadi u Vašingtonu.

