Jeremić: Vučić je patološka kukavica, ne sme na duel sa mnom, nego samo s kamerom

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „patološka kukavica“ jer nema snage da se suoči sa njim ni u televizijskom duelu niti u sudnici, a gotovo svakodnevno javno komentariše njegove izjave.

„Pozivam ga da ukrstimo argumente na televiziji i da razgovaramo o svemu. Govori da sam izdajnik, lopov – očigledno je opsednut onim što ja govorim… Neka onda sedne preko puta mene na televiziji, umesto preko puta kamere, pa da ukrstimo argumente. Nadam se da će smognuti snage da se izbori sa svojim strahom i to učiniti“, rekao je Jeremić televiziji Naša.

Jeremić je podsetio da je Vučića tužio za klevetu, ali da se sud pozvao na Vučićev imunitet – „uprkos činjenici da se, po našim zakonima, tuženi sam mora pozvati svoj na imunitet koji, uzgred, ni ne postoji u parničnom postupku“.

Jeremić je, povodom pregovora o Kosovu i Metohiji, istakao da je sa srpske strane jedino Vučiću stalo da Kosovo udje u Ujedinjene nacije, jer misli da kosovsko članstvo u UN trampi za još četiri godine svoje neograničene vlasti.

„Namerava da svoj potpis na sporazum koji bi omogućio Prištini stolicu u UN veže za nove izbore, a da od Zapada traži dozvolu da te izbore pokrade. Veruje da će mu to dopustiti, jer hoće taj njegov potpis, koji bi nepovratno zaokružio medjunarodno-pravni subjektivitet Prištine“, rekao je Jeremić.

„Narodna stranka će učiniti sve da se spreči veleizdaja po pitanju Kosova, jer ako se to desi, Vučić će nastaviti da trguje nacionalnim interesima – jednim po jednim – a zauzvrat tražiti od medjunarodne zajednice da mu unedogled toleriše njegovu brutalnu i primitivnu diktaturu. Svi nacionalni interesi, a pogotovo stvari kao što su Kosovo, zaštita prava Srba van Srbije, Republika Srpska… Sve je to na prodaju, ako ostane do Vučića“, rekao je Jeremić.

On je naveo da je Beograd Srbe u Crnoj Gori pustio niz vodu i da su oni „žrtva ortakluka“ Mila Djukanovića i Aleksandra Vučića.

„Kakav je to odnos Mila Djukanovića i Aleksandra Vučića i šta oni zajedno rade od višeg interesa, pa da država Srbija tako sramotno ignoriše način na koji se srpski narod tretira u Crnoj Gori? Srbi u Crnoj Gori nisu ni konstitutivni narod niti nacionalna manjina – ne zna se šta su. Srpski jezik se u potpunosti marginalizuje, ćirilično pismo je gotovo nemoguće videti, a izuzetno problematičan je i odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je najavio da će uskoro biti formiran Savez za Srbiju i da to nije savez protiv Vučića niti mehanizam da se zauzmu nečije fotelje, nego koherentni politički front koji ima jasno definisanu politiku u 30 tačaka.

„Savez za Srbiju je začet odlukom Narodne stranke da formira zajednički odbornički klub sa Draganom Djilasom u Skupštini Beograda, koji je i te kako prodrmao vlast u prestonici i veoma dobro radi. Počelo je od Beograda, a uskoro će biti formiran i za celu Srbiju“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da su vrata Saveza otvorena za sve koji se obavežu da ni u kojoj formi i ni na koji način neće saradjivati sa režimom, i dodao da je „ne Kosovu u UN“ jedna od najvažnijih tačaka na kojima je formirana ta opoziciona grupacija.

