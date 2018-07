Pajtić: Program opozicije obiman, ali nedostaje stav o Vojvodini

Bivši predsednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajtić ocenio je danas da je veoma dobra vesto što su stranke opozicionog Saveza za Srbiju postigla visok stepen saglasnosti oko velikog broja tema, ali je dodao da je primetno odsustvo oglašavanja o vidjenju budućeg položaja Vojvodine.

U izjavi agenciji Beta, Pajtić je ocenio da program Saveza za Srbiju „po gabaritima“ predstavlja preizborni program, a spektar tema je toliki da bi to mogao biti i program buduće Vlade.

„Medjutim, baš zato što je ovaj politički dokument opširan, primetno je u njemu odsustvo oglašavanja o vidjenju budućeg položaja pokrajine Vojvodine, dok su u njemu svoje mesto našli ne samo Kosovo, već i Republika Srpska. Bar četvrtini opozicionih birača ova tema nije beznačajna, naprotiv“, ocenio je Pajtić.

On je dodao da će puna svrha saveza biti ostvarena ako se, pored programskog, postigne i akciono jedinistvo, kao i da je „odlično“ to što je u programu konstatovano da nema slobodnih izbora u društvu u kojem su mediji zatvoreni za kritički stav prema vlasti i u kojem se glasovi kupuju, a opozicija zastrašuje.

„Duboko verujem da ovakav stav moraju pratiti i konkretna dela. To znači i bojkot izbora ukoliko oni budu i ubuduće predstavljali farsu u kojoj niko osim Vučićeve stranke nema šansu da postigne išta, osim da, eventualno, dosegne cenzus. To znači i bojkot rada ovakvog parlamenta, u kojem je opozicija samo alibi za sprovodjenje samovolje jednog čoveka i slamanje ideje o podeli vlasti. To znači i proteste i gradjansku neposlušnost širom Srbije“, rekao je on.

Pajtić je ocenio da samo širok opozicioni savez može Srbiji u narednim godinama doneti promenu.

„Program Saveza za Srbiju mi uliva nadu da u Srbiji postoje političari koji su shvatili da se opozicija prvo mora izboriti za slobodu, jer bez nje, svakako, ne može biti ni promene vlasti. Nadam se da će i unutar DS taj stav preovladati. Ne treba od saveza očekivati ništa spektakularno, bar ne u kratkom vremenskom periodu. Ali, ako čelnici ovog saveza budu hrabri onoliko koliko su u svom programu bili ambiciozni, možda i ugledamo svetlo na kraju tunela. To je već nešto u odnosu na sadašnje opoziciono ništa“, rekao je Pajtić.

(Beta)