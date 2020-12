U sredu bez vode deo Starog Grada i Ugrinovaca

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u sredu, 16. decembra, bez vode će biti stanovnici u delu Bulevara vojvode Bojovića na Starom gradu, najavljeno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Žitelji Bulevara vojvode Bojovića, na potezu od Tadeuša Košćuška do Pariske ulice, biće bez vode u sredu, od 7:30 do ponoći.

Takođe, će bez vode, od devet do 22 sata biti i potrošači u naselju Ugrinovci, u ulicama Zemunskoj (od broja 240 do broja 345) i Partizanskoj (od broja 2 do broja 14).

Iz „Vodovoda“ apeluju na potrošaće da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe, a za najnužnije potrebe biće obezbeđene i auto-cisterne sa vodom.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na broj telefona 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

