Veliki preokret u procesu protiv Mladića: haški insajder otkriva novu istinu o Srebrenici

Ukoliko bi predavanje saradnika u Hagu bilo uvaženo kao dokaz, to bi aboliralo generala Mladića i pokazalo bi da nije bilo odgovornosti za zajednički zločinački poduhvat.

Haški tribunal nema dokaza o sastanku vojnog vrha Republike Srpske na kom je navodno dogovoreno izvršenje krivičnog dela u Srebrenici.

To je javno priznao Jonas Nilsen, saradnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsedavajućeg Sudskim većem koje je u prvostepenom postupku osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor. Nilsen se, na predavanju u Institutu Aser, nije ustručavao da kaže da se, umesto dokaza, pribeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki.

Sve govori u prilog odbrane generala

Imam veliko poverenje u odbranu generala Ratka Mladića koja se sastoji od Branka Lukića, iskusnog advokata, i Denija Ivetića, advokata iz Čikaga, napominje advokat Toma Fila, i oni ne bi izašli sa takvom pričom da takva priča nema značaja.

„Ukoliko uz žalbu prilože transkript sa Nilsenovog predavanja, to bi pojačalo tvrdnju koju je otpočetka imala odbrana generala Mladića, odnosno, da šta god da se desilo u Srebrenici, to nije bio rezultat dogovora, kao što je istrebljenje Srba iz Krajine bilo rezultat Brionskog dokumenta i dogovora Tuđmana i ostalih“, ističe Toma Fila za Sputnjik.

„Ukoliko je pouzdan podatak da je Nilsen bio saradnik sudije Orija koji mu je pomagao u pripremi za suđenja, a vidim da ga nazivaju insajderom“, konstatuje za Sputnjik advokat Branislav Tapušković, „onda on zna stvari koje očigledno nisu dobile svoje mesto u presudi“.

„Ako je na tom predavanju ukazao na dokaze kojima je raspolagao sud, a da nije cenio te dokaze, onda je to važan svedok insajder od velikog značaja“, podvlači Tapušković.

Na Brionima se hrvatski državni vrh jasno dogovorio da Srba više nema na teritoriji Hrvatske, odnosno da nešto pobiju a nešto da isteraju, podseća Toma Fila, i ukazuje da bi, da je nekim slučajem eventualno takav dogovor postojao u Bosni i Hercegovini kod Srba ili vezan za Miloševića u Srbiji, kako tvrdi Fila, sve dosad obesili.

„Međutim, Hrvati su bili privilegovani pred tim sudom, i to dokazuje činjenica da nijedan Hrvat sa teritorije Hrvatske nije osuđen u Tribunalu. Taj sud radi prema standardima za koje su utvrdili da su niži od standarda u njihovim zemljama. Dakle, ono što ne može da bude dokaz pred Amerikom, Engleskom, bilo gde na svetu, može da bude pred Tribunalom u Hagu. I onda će oni ovo da izvrdaju tako što će reći, pa dobro, mi imamo iskaz tog i tog koji kaže da je to verovatno bilo tako. Imao sam iskustva sa kosovskom grupom, u presudi Šainoviću stoji da nema dokaza protiv njega, ali da je verovatno bilo tako“, kategoričan je Fila.

Činjenice ne odgovaraju haškim interesima

Ukoliko bi bila uvažena ovakva vrsta dokaza, naglašava on, to bi aboliralo generala Mladića, odnosno pokazalo bi da nije bilo odgovornosti zajedničkog zločinačkog poduhvata.

„Naime, onda bi se utvrdilo ko je uradio to što je urađeno u Srebrenici. To naravno nije genocid, ali jeste ratni zločin. I onda bi odgovarali oni koji su već pravosnažno osuđeni da su to neposredno radili i izvršili. Ali ne bi bilo zajedničkog zločinačkog poduhvata niti komandne odgovornosti generala Mladića za to što se desilo u Srebrenici“, podvlači Fila.

„Imam nade u to“, dodaje on, „ali tanka mi je nada, znajući sa kime imamo posla, teško da sam optimista“.

„Za Srbiju i Srbe i odbranu generala Mladića, novi argument mnogo je važniji i jači, nego što je za ove u Hagu. Oni će reći da je to utvrđeno drugim dokazima. Oni će reći, a zašto nije sprečio, bio je komandant“, ističe Fila.

Ako ima dokaza za koje nisu znali i ako ima dokumenata koji proističu iz toga svedočenja za koje nisu znali u toku suđenja, sugeriše advokat Branislav Tapušković, onda to može da bude od velike pomoći za odbranu generala Mladića.

„To bi bilo ozbiljno rvanje, ali znam koji otpor postoji protiv dokaza koji se predlažu u drugostepenom postupku. Vrlo veliki. Mislim da Mladićeva odbrana još nije završila rad na žalbi, i ona će to sigurno koristiti, pogotovu ako se ukazuje na neke dokaze, ako pruža neke informacije za koje odbrana nije znala u toku samog procesa. Treba da se izbori da to bude procenjeno u drugostepenom postupku i onda to sigurno može da bude od značaja“, predviđa Tapušković.

(Sputnjik)