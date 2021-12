Plenković: Hrvatska želi da nastavi aktivan dijalog sa BiH

SARAJEVO – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Sarajevu da Hrvatska želi da nastavi aktivan dijalog sa Bosnom i Hercegovinom i da je posebno bitan stav svih hrvatskih institucija u BiH o ključnim pitanjima.

„Želimo da nastavimo aktivan dijalog s BiH, da na proleće održimo zajedničku sednicu Vlade RH i Veća ministara BiH i da pomažemo na putu ka EU kako smo to i ranije činili“, poručio je Plenković, prenosi Klix.ba.

On je dodao da je preneo „vrlo snažnu poruku političkog konsenzusa u vreme krize institucija“.

„Raduje me jedinstven stav svih hrvatskih institucija, to je bitno da se vidi. Sve treba temeljiti na tome da je BiH država dva entiteta, tri konstitutivna naroda, kao i ostalih“, dodao je on.

(Tanjug)

