Lista najboljih pesama u 21. veku o kojoj svako ima svoje mišljenje (video)

Vrlo je težak, skoro nemoguć zadatak definisati dobru pesmu i sastaviti listu istih. Svako ima svoje mišljenje o tome, i liste najboljih pesama uvek izazivaju burne reakcije i bes javnosti.

Časopis Rollingstone sastavio je listu najboljih pesama 21. veka i da bi to učinili, anketirali su umetnike, kritičare i stručnjake iz industrije kako bi napravili popis istinski važnih pesama iz poslednjih 18 godina.

Da li su u tome uspeli, prosudite sami.

Ovo je lista najboljih pesama 21. veka.

20. Rehab – Amy Winehouse

19. Dancing on My Own – Robyn

18. Blackstar – David Bowie

17. Work It – Missy Elliott

16. All My Friends – LCD Soundsystem

15. Crazy – Gnarls Barkley

14. Toxic – Britney Spears

13. Alright – Kendrick Lamar

12. Get Ur Freak On – Missy Elliott

11. Since U Been Gone – Kelly Clarkson

10. Last Nite – The Strokes

9. Royals – Lorde

8. Rolling in the Deep – Adele

7. Runaway – Kanye West feat. Pusha T

6. Maps – Yeah Yeah Yeahs

5. 99 Problems – Jay-Z

4. Hey Ya! – Outkast

3. Seven Nation Army – The White Stripes

2. Paper Planes – M.I.A.

1. Crazy in Love -Beyonce feat. Jay-Z