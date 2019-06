Preslušajte „izgubljenu“ pesmu Fredija Merkjurija (video)

Time Waits For No One prvobitno je bila deo saundtreka za mjuzikl Tajm u pozorištu „Vest end“ 1986. godine. U objavljenoj verziji glas frontmena grupe „Kvin“ Fredija Merkjurija prate i desetine pratećih vokala.

Međutim, rana verzija pesme sa drugačijom vokalnom izvedbom je sada otkrivena, a premijeru je imala na Bi-Bi-Si Radio 2, prenosi RTS.

Pesmu je napisao Dejv Klark iz grupe „Dave Clark Five“, koji je tvrdio da je početna verzija imala nešto posebno u odnosu na konačnu.

„Kada smo je prvi put snimili, otišao sam do Ebi rouda i snimili smo je samo sa Fredijem za klavirom. Naježio sam se tada. Bilo je čarobno. Onda smo došli do snimanja pesme u koju smo dodali 48 glasova. Bilo je fantastično, ali i dalje mislim da je prva verzija imala neku posebnu čar“, rekao je Klark za Bi-Bi-Sijev Radio 2.

Posle desetogodišnje potrage, Klark je konačno 2017. godine pronašao demo snimak. Nakon što je izolovao Fredijev glas, Klark je doveo pijanistu Majka Morana, koji je svirao klavir i na originalnoj verziji da snimi novu klavirsku deonicu.