Anđelina prodaje Bredov poklon, mogla bi da zaradi milione

Anđelina Džoli prodaje sliku koju je britanski ratni premijer Vinston Čerčil naslikao tokom Drugog svetskog rata i očekuje se da bi delo na aukciji moglo da dostigne cenu od 3,4 miliona dolara, preneo je CNN.

“Tower of the Koutoubia Mosque” painted by Winston Churchill in #Morocco as gift for Franklin D. Roosevelt — is being sold by #AngelinaJolie @ChristiesInc https://t.co/IShRfdQQuv pic.twitter.com/1GxdVjefCx

— Arab News (@arabnews) February 1, 2021