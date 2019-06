Otkriveno zašto se Hari onako ponašao prema Megan dok su bili na balkonu (video)

Kratki snimak princa Harija i Megan Markl nastao na balkonu Bakingemske palate na kojoj vojvotkinja izgleda kao da će svakog trenutka zaplakati, obišla je nedavno sve svetske medije.

Na snimku se vidi da Megan pokušava da se obrati suprugu koji joj u tom trenutku govori da se okrene. Delovalo je kao da je Marklovoj vro neprijatno i da je bila na ivici suza, ali sada se pojavio duži snimak koji nudi objašnjenje šta se tačno dogodilo.

The real video not the one that was altered and silenced #SussexSquad #DuchessofSussex #TroopingTheColour #PrinceHarry #meghanmarkle #MeghanAndHarry pic.twitter.com/gP9LDoGfdx

