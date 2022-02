Šta se dešava u organizmu ako pijete kiselu vodu svaki dan

Mnogi tvrde da je kisela voda dobra, da ima brojnije pozitivne efekte na organizam u odnosu na običnu vodu i gazirana pića, ali šta se dešava ukoliko je pijete svaki dan?

Iako vam se čini koko bi konzumiranje puno kiselih pića moglo da bude loše za vaš organizam, vaše telo će zapravo prirodno održavati stabilan alkalni nivo za vas.

Prema Healthline-u, vaši bubrezi i pluća će obaviti posao ili ukloniti višak ugljen-dioksida koji pijete (koji stvara mehuriće u vodi), tako da ne morate da brinete da li ćete možda popiti previše kisele vode.

Ako ste morali da birate između gaziranih slatkih pića i vode, gazirana voda je očigledan pobednik. Zato što neće uništiti vašu zubnu gleđ kao veštački zaslađen sok.

Ako vaša gazirana voda ima neku vrstu zaslađivača ili ukusa, to bi moglo da utiče na vaše zube nakon nekog vremena. Najbolje je da se držite obične kisele vode.

Prema nekim studijama, gazirana voda zapravo pomaže da pročistite grlo i poboljšate sposobnost gutanja, što će pomoći vašem ukupnom varenju.

U dvonedeljnoj studiji, 40 osoba koje su pile gaziranu vodu su češće praznili creva nego što je uobičajeno, zbog čega je 58% učesnika prijavilo smanjenje problema sa zatvorom, piše Eat This Not That.

Iako je istraživanje ograničeno, neki kažu da konzumiranje gazirane vode zapravo može da pomogne u poboljšanju zdravlja srca snižavanjem LDL (lošeg) holesterola i šećera u krvi, a istovremeno povećavajući HDL (dobar) holesterol.

Takođe je objavljeno da se procenjeni rizik od smanjenja srca tokom 10 godina umanjio za 35% kada se pije gazirana voda.

