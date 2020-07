Radnički počeo pripreme, Batak želi odlaganje starta sezone

NIŠ – Fudbaleri Radničkog iz Niša, posle nekoliko odlaganja zbog epidemiološke situacije, počeli su pripreme za novu sezonu u Superligi Srbije.

Trener Radoslav Batak dobio je pojačanje u stručnom štab u u dojučerašnjem kapitenu Saši Stojanoviću.

„Posle nekoliko odlaganja konačno smo startovali sa pripremama. Imali smo dosta problema u prethodnom periodu. Moj pomoćnik Davor Berber i Stefan Mihajlović imali su korona virus kada smo planirali da krenemo sa radom i nismo smeli da rizikujemo sa okupljanjem dok se svi ne testiramo, jer je ipak zdravlje na prvom mestu. Pred nama je teških 15 dana. Nakon one prolećne pauze zog korone smo imali tri i po nedelje da se pripremimo, a sada imamo svega dve. Mislim da je nemoguće spremiti tim za takmičarske napore za dve nedelje i iskreno se nadam da će start prvenstva biti pomeren makar za 14 dana“, rekao je Batak.

Prema njegovim rečima ambicije NIšlija su iste kao i prethodnih sezona – izlazak u Evropu.

„Dobra je stvar što imamo veliki broj timova koji se bore za vrh. Videli ste kako je prošle sezone iznenadio TSC. Tu su Zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički i sigurno je da će biti još neko iznenađenje. Naš cilj se zna, a to je izlazak u Evropu i to je jedini rezultat koji bi mene zadovoljio u narednoj sezoni. To je cilj Radničkog svake godine i tako će biti i ove. Čeka nas teška i naporna liga, puno kvalitetnih rivala, ali moramo biti optimisti i verovati u sebe“, poručio je Batak.

Na prozivci Radničkog bili su sledeći fudbaleri: Nikola Petrović, Stefan Ilić, Filip Knežević, Nikola Stevanović, Petar Ćirković, Dušan Pantelić, Uroš Miloradović, Stefan Mitrović, Aleksandar Pejović, Nemanja Subotić, Ognjen Bjeličić, Nemanja Kojić, Bojan Letić, Stefan Milosavljević, Žarko Marković, Nenad Gavrić, Nikola Aksentijević i Aleksandar Kostić. Prvom timu priključeni su i omladinci Dušan Velinov, Dragan Nedeljković, Luka Petrović, Ilija Spasić, Dimitrije Stevanović i Andrija Sekulić.

Stefan Mihajlović će se ekipi priključiti za nekoliko dana.

(Tanjug)

