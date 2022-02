Zašto neki ljudi ne mogu da se zaraze koronavirusom? Evo odgovora naučnika

Objavljeni su rezultati nove studije u magazinu Nature, a u kojima se navodi objašnjenje zašto su neki ljudi otporni na COVID-19 čak i ako žive s osobom koja je zaražena.

Internacionalni tim naučnika zapravo se i dalje nada da će doći do konkretnog odgovora na ovo pitanje, a žele da utvrde radi li se možda o određenim genima koje bi trebalo proučavati kako bi mogli da se razviju novi tretmani koji bi mogli da pomognu u borbi protiv bolesti.

Ta grupa ljudi razlikuje se od onih kojima se imunitet uspešno bori protiv virusa kada se zaraze ili onih koji dožive jako blage simptome ili su vakcinisani.

Ako virus ne može da se spoji s ćelijama i množi se, imunološki sistem virus uopšte neće ne primetiti. Naučnici misle da se upravo to može događati kod ljudi otpornih na virus.

„Želimo da saznamo ko su ti super ljudi koji su otporni i zašto su otporni“, izjavio je dr. Don Vin, specijalista infektivnih bolesti.

Vin je stručnjak iz Kanade koji je okupio one koji su bili izloženi virusu, ali se nisu razboleli i one čiji imunološki sistem ne pokazuje znakove prodora virusa.

Šta je u pitanju?

„Postoje osobe koje dođu u bolnicu bolesne i to s jakim simptoma ali u njihovom domaćinstvu postoji osoba koja je sasvim dobro, koja se testirala i kod koje nisu primećeni nikakvi znakovi infekcije“, dodaje i objašnjava da se to može reći nakon proučavanja antitela i T ćelija imunološkog sistema koji će otkriti da li se on ikada susreo s virusom prirodnom infekcijom.

Vin je izjavio da je cilj ovog projekta da se razviju tretmani koji mogu d ometaju infekciju na samom početku, mnogo efikasnije nego vakcina, što bi bilo odlično sredstvo za zaštitu jer se i osobe koje jesu vakcinisane i dalje mogu zaraziti i širiti virus.

„Kada bismo mogli da prekinemo taj inicijalni proces, proces infekcije, mogli bismo i da saznamo kako da pandemiji stanemo na kraj“, pojašnjava Vin.

Kako je već okupio 1000 ljudi, plan je da se uporedi kontrolna grupa onima koji su bili izloženi infekciji kako bi se identifikovali geni koji mogu da spreče razvoj i množenje virusa. Jednom kada se te genetske varijacije utvrde, fokus će se prebaciti na proteine koje proizvode geni i pitanju nude li oni zaštitu od infekcije.

Zašto je ovo istraživanje važno?

Kroz celu istoriju čovečanstva postoje primeri ljudi koji su bili izloženi virusima poput malarije, HIV-a i norovirusa ali nikada se nisu zarazili.

„U svim ovim infekcijama vidimo da postoje grupe ljudi koji su virusu izloženi ali ostaju zdravi, a onda molekule koje su odgovorni za otpornost jesu izolovani i neki su se koristili u terapijama lekovima“, zaključuje naučnik.

