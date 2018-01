Svaki važan san ima ove 3 karakteristike

Da li ste se ikada probudili sa osećajem da je ono što ste „videli“ dok ste spavali veoma bitno, da ste u snu primili nekakvu poruku na koju bi trebalo da obratite pažnju? Ako je tako, niste jedini. Zapravo, tumačenje snova bilo je jedan od omiljenih hobija u prošlosti, a tako je i sada. Stari Grci i Egipćani procenjivali su snove prema onome što bi oni mogli otkriti o svakodnevnom životu osobe koja je sanjala neki san, čak i o njenoj budućnosti!

Dok spavate, spušta se barijera koja odvaja svesno i podsvesno. Upravo zbog toga razne slike mogu da vam se ušunjaju u snove. Neke od tih slika potiču iz medija; neke dolaze iz vaših dnevnih aktivnosti; poneke predstavljaju sećanja, a neke mogu biti isprovocirane picom i kolačima koje ste pojeli pred spavanje! Za sve vas koji tvrdite: „Ali ja ne sanjam!“, kratka poruka – to nije istina. Svako sanja, reč je samo o tome da se ne probudimo uvek u trenutku koji je najpogodniji za memorisanje sna.

Dakle, kako možete ustanoviti koji su snovi važni, a koji su rezultat lošeg varenja? Uopšteno govoreći, svaki važan san ima tri karakteristike:

1. To je vrlo živ i snažan san sve do trenutka dok ne shvatite da ste samo sanjali, to jest dok se ne probudite.

2. Možete imati poteškoća da ga se oslobodite na javi – slike vam se vraćaju celog narednog dana.

3. Ako beležite snove (što vam preporučujemo), ponovno čitanje može izazvati neočekivanu reakciju – emocije ili čak fizičke smetnje.

Kada odsanjate takav san, vaš sledeći korak je da utvrdite šta vam on može značiti. Ponekad su snovi vrlo očigledni, jer odražavaju ono što se dešava u vašem životu. Za takve snove zaista ne treba tražiti posebno tumačenje. Ali, kada je značenje manje očigledno, pokušajte da ga otkrijete na sledeći način:

zapišite san neposredno nakon buđenja (što pre) i sa što više detalja;

nakon nekoliko sati, pročitajte šta ste zapisali ;

otkrijte zajednički simbol u snu , na primer: ako sanjate konja u galopu, dete koje trči i voz koji juri, zajednički simbol je brzina;

potražite simbole koji se ponavljaju u snu ; to može biti boja, broj, amblem itd;

utvrdite obrazac, cikluse, kao i razvojni tok sna, posebno onih snova koji izgledaju kao odraz stvarnog života.

Ponekad san može opteretiti, naročito ako se ponavlja i ako je pun uznemiravajućih događaja ili slika. Ukoliko vas takav san brine, možete potražiti psihološko tumačenje, a stručno lice će vam pomoći da razumete san i da naučite kako treba da se odnosite prema takvim snovima.

Ne zaboravite, značenje snova je vrlo subjektivno. Ono što vama znači vaš san i ono što bi taj san mogao značiti nekom drugom – može biti neverovatno različito. Na kraju krajeva, najbitnije je ono što vama predstavlja taj san – uvek verujte svom instinktu.