Zašto snajkama smetaju svekrve – evo šta svekrve misle o tome

Odnos svekrva i snajki često je veliki izvor bračnih i porodičnih svađa. Ali, iako se nekima čini nemoguće, svekrve i snajke u mnogim se slučajevima znaju i odlično slagati.

Mlade žene svekrvama najčešće zameraju što moraju u sve da se mešaju, pogotovo kada je u pitanju odgoj dece pa se mnoge majke danas već groze izjava poput onih ‘mleko ti je slabo’, ‘udari ga po zadnjici pa će naučiti’, ‘daj mu da jede viršle i salamu, a ne tu hranu za ptice’ i slično. Svekrvama opet smetaju takozvane moderne mame koje ne puštaju male bebe da plaču dok se same uspavaju i ne daju deci do šest meseci starosti da piju vodu ako su isključivo dojena.

Ali, kako bi saznali šta to ove dve grupe žena uistinu mrze, odnosno vole jedne kod drugih, proveli smo malo istraživanje o tome što svekrve misle o suprugama svojih sinova, ali i što one misle o majkama svojih supruga. Kako ne bi prouzrokovali svađe, u članku nećemo navoditi imena naših sugovornica, piše Večernji list.

– Ružno je za reći, ali ne podnosim svoju svekrvu. Otkad smo se venčali u baš sve se meša, želi da odlučuje o svemu iako je suprug i ja ne pitamo čak niti za mišljenje, dolazi kod nas u stan bez najave, kada ona to želi, a ne kada nama odgovara. Ujutro čim se probudim ona mi je na vratima, ponekad ne stignem niti da operem zube, ona mi već sedi u dnevnoj sobi i pije kafu. Zbog toga se često i posvađam sa suprugom, ali i njemu sve više ide na živce to što nas njegova majka ne pušta na miru – ispričala nam je 30-godišnjakinja koja je dve godine u braku.

– Nikada joj nisam ništa rekla i ustvari se dobro slažemo, ali bojim se da ću uskoro ‘da puknem’ i reći joj šta stvarno mislim o njoj – dodaje ona.

Četrdesetogodišnjoj majci dvoje dece smeta što joj svekrva nikada nije ponudila pomoć.

– Uvek priča samo o sebi, kako je njoj teško, a nikada nije pitala kako je meni s malom decom. Da ne pričam o tome da se nikada nije ponudila da mi pričuva decu ili pitala treba li im šta iako ima mogućnosti da kupi nešto svojim unucima. Zbog toga ni ne volim da idem kod nje, a ni da mi dolazi jer je uvek važna samo ona – kaže nam ova snajka.

Problem je još veći, priča nam jedna 32-godišnjakinja, kada stanujete zajedno.

– Svekrva živi u prizemlju kuće, a mi na spratu. Imamo posebna dva stana, ali ona čim čuje da se nešto kod nas događa, na primer, dete bude malo glasnije, odmah trči gore kod nas da proveri je li sve u redu. To me strašno živcira – kaže ona.

Postoje i žene koje se dobro slažu sa svojim svekrvama.

– Iako mi puno puta da neki savet koji ja ne smatram baš najboljim, prećutim to jer znam da nije mislila ništa zlonamerno. Pogotovo kada su u pitanju deca jer su se deca pre drugačije odgajala, ali ona to ne shvata pa ni ne želim da ulazim u polemike. Znam da svoju unučad voli najviše na svetu i da im želi samo najbolje pa se ne ljutim ako mi kaže da bi trebali biti deblje odeveni ili jesti viršle iako ja mislim da to ne bi trebali. Poštujem je jer je majka moga muža, prošla je više od mene u životu, pomaže nam kad god trebamo, od čuvanja dece, spremanja, kuhanja i mislim da bi ju svojim ‘prigovaranjem’ samo povredila – ispričala nam je jedna 30-godišnja majka dvoje dece.

Nena svekrva takođe ima samo reči hvale za svoju snaju.

– Mladi trebaju živeti sami i imati svoj mir, a ja sam tu da im pomognem kad god oni to žele i trebaju, ali se neću sama nametati. I sama sam živela sa svekrvom i znam kako je to kada ti neko smeta. Ja ne želim biti takva – kaže nam 63-godišnjakinja.

Ali, jedna 60-godišnja svekrva iskreno nam je rekla što joj smeta kod njene snahe.

– Retko kuva pa dete jede samo kupovnu gotovu hranu. I onda mi još kaže da mrzi povrće i da ona povrće neće kuvati. To nisam mogla da verujem, pa kako joj ne bi prigovorila onda kada dete kad je s njom jede samo suvu hranu i slatkiše. Njoj je bitno samo da se našminka i uredi i da hodaju po kafama, a to što joj je stan kao da je pala bomba, to je manje bitno – ljutita je ova svekrva koja, priznaje, često prigovori svojoj snahi.

Pedesetogodišnja žena koja je nedavno dobila svoje prvo unuče priznaje da joj je ponekad teško što je mladi više ne trebaju.

– Snaja je na porodiljnom, sredili su život i često se osećam bespotrebno. To mi bude krivo pa im možda nekad i dosađujem, ali ništa loše ja ne mislim kad im dam neki savet. Na njima je da ga prihvate ili ne – kaže nam ova 50-godišnjakinja i zaključuje:

– Kada se mladi venčaju, oni postaju nova porodica i svi mi to trebamo prihvatiti koliko god nam nekada teško bilo. S vremenom se trebamo prilagoditi i svi živeti svoje živote, a ne mešati se u tuđe. Tada će biti manje svađa, a svekrve i snaje će se više voleti.

