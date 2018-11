Veliki MESEČNI horoskop za novembar 2018.

Ovan

Posao: Bićete okrenuti poslu tokom meseca. Mars kao vaš vladar i pokretač energije, daće vam dodatnu snagu da se okrenete važnim delatnostima. Mars u Ribe ulazi sredinom meseca i traži perfekcioniste, tako da će i sam posao biti opipljiv, zahtevan, pa čak i težak. Najbolje bi bilo baviti se nekim intelektualnim poslom, internetom, dizajnom…. Iako će Merkur biti retrogradan, možda neće ići brzo i lako na početku meseca, ali naredne tri nedelje morate ubrzati sebe kako biste završili započeto i zaradili više. Ne bi bilo loše kada bi muška figura bila finansijska podrška. Kreativnost sa Venerom u Vagi je pojačana i daje dobre aspekte u odnosu na vaš znak. Moguće da mnogi imaju problem sa nekretninama ili sa dugovanjima, kreditima. Svi koji planiraju put u inostranstvo mogu od samog početka da pokrenu tu energiju. Novac dolazi u više navrata posle 6. novembra i oko 17. i 24.

Ljubav: Emocije prenaglašene. Mesec novembar počinje sa planetom Mesec u znaku Lav, a to je prirodni znak ljubavi. Treba pripaziti prvih desetak dana u samoj komunikaciji i odnosu sa voljenom osobom. Ako su već postojale svađe, prepirke, to može da se izvitoperi još više, jer 9. novembra imamo ulazak Jupitera u prirodni znak Strelac, pa sve to može biti i uvećano. Mlađe devojke imaće fatalni susret ili zaljubljivanje na prvi pogled. Fatalna osoba za sve Ovnove u novembru je Strelac ili Jarac.

Zdravlje: Iako Mars u Ribama zna da donese problem sa nervnim sistemom, Ovnovi ipak moraju da pripaze na krvni pritisak, oči i kičmu. Merkur koje je retrogradan u Strelcu u devetom polju znači da morate da se vratite ispitivanju donjeg dela kičme, kukova.

Bik

Posao: Posebnu intuiciju kada je posao u pitanju imaju Bikovi. Šesto čulo ih ne izdaje pri izboru posla, saradnika i same organizacije delatnosti. Sunce u sedom polju partnerstva traži saradnju. Oslonite se na svoje unutrašnje snage. Teško ko može da predvodi to što vi možete kada je u pitanju posao i novac. Merkur koji je retrogradan znači da će vam se stari saradnici vraćati ili tražiti savete. Morate biti realni, ali ne i previše emotivni. Novac vam stiže iz inostranstva, i to iz zemalja koje nisu komšijske.

Ljubav: Tokom novembra treba obratiti pažnju na ljubavini život. Zapravo, žene mogu biti zanesene muškarcima koji rade poslove vezane za policiju, vojsku, detektive, koji su uniformisani. To su obično muškarci koji nisu često kod kuće i žive neki svoj život. Ako ste u braku, onda morate da obratite pažnju na komunikaciju sa partnerom, koji nije prijatan za priču. Možda će više spominjati u ovom trenutku svoj posao, zdravlje kao opterećenje. Bolji period za brak je u trećoj nedelji meseca, a savetuje se i put u inostranstvo kao kraći odmor. Najbolje bi bilo biti u vezi sa nekim ko ima smisla za humor, voli izlaske, druženje, jer ćete tu naći svoj unutrašnji mir i sreću. Slobodni Bikovi očekuju poziv iz inostranstva ili predlog da se upuste u vezu sa osobom koja je daleko od mesta stanovanja.

Zdravlje: Prva nedelja daje otežanje. Možete imati hronično oboljenje kičme. Posećivati fiziotarapeuta.

Blizanci

Posao: Neki Blizanci su pokrenuli svoj sopstveni biznis, ali je stao, zbog nedostatka mušterija ili motivacije. Od 10. novembra, Merkur konačno kreće napred i vama daje snagu da se okrenete optimizmu i ponovnom pokretanju svojih ideja. Ne bi bilo loše da se bavite poslovima koji traže dodatno kretanje, edukaciju, informativni sistem. Ukoliko imate svoju radnju, možete biti uspešni i produktivniji ukoliko zaposlite mlade. Budite pažljivi pri trošenju novca, vodite evidenciju kako ne biste veću količinu potrošili uzalud. Druga nedelja je dobra za putovanja, a uvećanje novca očekujte vrlo brzo, već od druge polovine meseca. Koristite uvek svoj šarm, elokventnost, dobar dar za procenu saradnika preko puta vas.

Ljubav: Emotivno ste na raskrsnici. Ako ste raskinuli tajnu ljubavnu vezu, ne treba previše patiti jer ta ljubav ionako nije bila iskrena kada se pogleda u ovom trenutku. Samo ste imali zavlačenje i idealizaciju. Ulaskom Venere u peto polje opet ćete imati taj osećaj i potrebu da imate nešto trajno, ali ovog puta ta ljubav će biti realnija i prihvatljivija za vaš um. Slobodni Blizanci imaju susret u drugoj polovini meseca sa osobom koja je pre svega obrazovana, sportski tip, neko ko vodi važan posao, ugledan, dobrog fizičkog izgleda, ne preterano estetski, ali neko ima posebnu harizmu. Ovo je prilika koju treba da iskoristite i prepustite se ljubavi i strasti. Dobri dani za ljubav i susret su utorak i petak, a datumi – 17, 26, 29. novembar.

Zdravlje: Može postojati problem sa bešikom ili debelim crevom. Ne bi bilo loše da se izbegava hladno vreme i preterani izlasci noću. Osetljivi ste u ovom periodu i zaista treba da se pripazite.

Rak

Posao: Novembar mesec je daleko bolji i dinamičniji od prethodnog. Početak može biti težak, prve nedelje donosi napor i iscrpljivanje. Već u drugoj nedelji meseca i tokom celog perioda možete očekivati neverovatan i neočekivan preokret. Ovo se posebno odnosi na mlađe Rakove koji rade u velikim kompanijama, bankama, trgovinskim sistemima. Preuzimanje posla, odgovornost na direktorskom nivou, neće biti problem jer je to njihovo prirodno stanje koje pripada ovom znaku. Oni Rakovi koje imaju saradnju sa strancima, stranim kompanijama morali bi u periodu retro Merkura biti obazriviji. Već u narednom periodu se mora preokrenuti nabolje i otvaranje granica će biti lakše i veće. Ukoliko imate posao vezan za nekretnine, onda će pomoć Strelca, Jarca ili Škorpije biti od velike važnosti i mogućnost zarade. Novac od 13. novembra i 21. u mesecu.

Ljubav: Ako ste u vezi sa osobom marsijanskog tipa, Škorpija ili Ovan, onda stvarno morate da povedete računa o samom pristupu partnera, jer možete biti razdražljivi, osetljiv na svaku reč. Ako je rođen u znaku Škorpija, morao bi da povede računa u saobraćaju ili možda ima kvar nekog kućnog aparata. Ako ste u vezi sa Strelcem ili Jarcem, mogli biste imati dobar period, čak i neki poklon kao mali znak pažnje. Rakovi koji su u braku moraju da obrate više pažnje na dodelu emocija partneru koji će svakako ceniti i uvažavati napor. Ovaj mesec treba da iskoristite kroz mnoge društvene, socijalne zabave.

Zdravlje: Ukoliko ste na nekoj stalnoj terapiji, savetuje se više vitamina, prirodnih sokova. Oči osetljive, posebno ako imate oscilacije u krvnom pritisku.

Lav

Posao: Nije poželjno rasipati, trošiti na bezvredne stvari i stinice. Lav zna da pretera, a žena Lavica voli skupocene stvari pa joj to može biti opasnost za budžet. Sarađujte sa zemljanim znakovima – Jarac, Device i Bik. Onaj Lav koji ima svoj biznis mora da stane sa lošim idejama i ulaganjem do desetog u mesecu. Druga polovina meseca novembra, a posebno poslednja nedelja, ima smisao za nastavak dobrog poslovanja. Ukoliko ste vezani za inostranstvo, ne bi bilo loše da putujete češće, bar dva do tri puta u toku meseca, jer ćete pronaći rešenje za vašu veću produktivnost. Dobri dani za poslovnu saradnju od ponedeljka do četvrtka. A datumi koji vas mogu povezati sa srećnim ishodom su 9, 12, 22 i 26. u mesecu. Lav koji se bavi javnim poslom ili umetnošću, mora da prihvati posao od strane Blizanaca, muške ili ženske Škorpije, što će doneti više slave i novca.

Ljubav: Dobar period za nova poznanstva, nova druženja i svakako novu ljubavnu vezu. Venera, planeta ljubavi, daće preteran hedonizam kroz hranu, piće, noćne izlaske. Mladi Lav se najbolje oseća u velikom društvu gde ima dosta prilike za udvaranje. Osoba koja bi bila povoljna jeste energični emotivac, koga Lav sreće na kratkom turističkom putavanju. Ukoliko imate simpatiju na radnom mestu ili previše vremena provodite u kancelariji, moraćete da se brzo izvučete iz takvog načina života jer partner koji vas gleda, posmatra, nije ljubitelj preterano zaposlenih osoba. On voli zabavu, putovanje, pozorišta i kućne žurke. Sredinom meseca pa sve do kraja novembra – možete imati mirniji ljubavni život.

Zdravlje: Morate jako povesti računa, posebno kako idu hladni dani. Lav je znak Sunca, toplote, vreline, opuštenosti, što ovaj period nije. Stoga čuvajte grlo, stomak posebno, jer on prvi strada kad je prehlada.

Devica

Posao: Devica može sve da izdrži, ali moraće da obrati pažnju na zdravlje, posebno ako je radnik u administraciji. Naglašena šesta kuća sa Marsom daje da morate biti maksimalno oprezni šta god da radite. Jako je važno kakav vam je nastup sa klijentima, saradnicima i autoritetima. Mars daje da osoba prasne u trenutku ne razmišljajući o posledicama. Verovatno ćete imati vezanost za dugovanja, kako vama tako i drugima. Možda će vas Blizanac, Lav ili Vodolija pritisnuti. Ali morate imati svoj stil i stav. Odlično bi bilo da radite poslove koji su vezani za malu proizvodnju ili ako radite u velikim državnim sistemima, institucijama – poslove istraživanja ili administracije. Retrogradni Merkur traži da sačekate njegov prolaz. Dobar period za novac – od 16. novembra.

Ljubav: Verovatno odvajanje od partnera zbog nerazumevanja ili nerešene prošlosti. Niste više spremi da se mučite i da trpite one ličnosti od kojih realno nemate zadovoljstvo. Potrebna vam je ljubav, i to iskrena. Nemate nekih prilika koje mogu da vas oduševe. Veoma ste teški i probirljivi. Imate čišćenje uma koje vam pomaže da shvatite svoje želje. To je dobro za sve slobodne Device, jer neće u budućnosti stvarati idealizaciju partnera ili stalno tražiti “princa na belom konju”. Ulaskom Venere u znak Vaga daće šansu za ljubav. Ovo je ljubav koja dobija na vremenu razvija se postepeno i tako postaje sve jača.

Zdravlje: Merkur – retrogradan, daće problem vena.

Vaga

Posao: Vage su znak sa gvozdenom voljom. Zapravo, vaš posao je vaša zabava. Ovaj mesec je pun angažovanja. Bićete pomalo rasejani, ali vaš osnovni princip, a to je uspeh, neće vas napustiti. Sposobni ste da zaradite, organizujete i zaposlite druge. Poseban odnos sa novcem imate u toku novembarskog perioda. Pomoć ili saradnja sa Škorpijom, Devicom, Blizancima, Lavom mogu biti od velike koristi. Škorpion zna da prepozna šta vam je potrebno da biste zaradili. Devica ima stil koji je vama lako prepoznatljiv, posebno ako se bavite kreativnim radom. Odlične savete i ideje primićete od nje. Blizanci su vam bliski zbog lake i dobre komunikacije, dok Lav kao i uvek drži sve pod kontrolom, a posebno kada su novčani transferi aktuelni. Novac zarađujete svake nedelje, najbolje od druge polovine meseca.

Ljubav: Vage u braku prva tri dana mogu imati teži odnos sa partnerom. Nećete znati kako da iskažete i pokažete ličnu emociju partneru. Zbog opozicije sa Uranom i retro Venerom bićete “nedostupni”. To ne znači da vi ne volite ili ste nezainteresovani, već želite svoj mir, slobodu misli, duha i reči. Iako će vaš partner biti pomalo iznenađen, blago “šokiran” takvim ponašnjem, pokušajte da mu objasnite da je to stanje duha koje traži pročišćenje. Naravno da vas on može opteretiti svojim finansijskim stanjem i podići vam nivo neraspoloženja, ali to su aspekti koji prolaze i ako ih ne prihvatimo i ne prepoznamo, mogu nam dati i dalje neprijatnosti.

Zdravlje: Morate da vodite računa dok god je Sunce u Škorpionu na krvni pritisak. Jake nervoze, teške misli nisu prijatelj ovog sazvežđa. Zapravo, preopterećeni ste poslom i stanjem u firmi ili privatnom biznisu. To vas vodi u teške misli, koje su obojene depresijom. Nije potrebno toliko da se trošite jer ćete imati olakšanje zadnje nedelje meseca.

Škorpija

Posao: Težak sam početak meseca. Od toga zavisi tok poslovanja i ambicije do kraja novembra. Iako je Sunce muški princip, ipak ima uticaj na žene, posebno za one koje u svom natalnom horoskopu poseduju neharmonične aspekte, kvadrate, opozicije sa težim planetama poput Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. One Škorpije koje su imale pravni problem na poslu moraju da istrpe period pomračenja Sunca i retro Merkura kako bi nastavile da rade i dalje. Ukoliko ste vezani za privatni posao, saradnike, morate obratiti pažnju na radnike da ne bi došlo do krađe ili loše orgranizacije posla. Novac i stabilniji priliv finansija od 13. novembra, najbolje pred sam kraj meseca.

Ljubav: Slobodne Škorpije imaju u sebi snažan osećaj sigurnosti u svoje emocije, da su vredne da ih pokažu ili poklone osobi preko puta sebe. Realni aspekti za takvo poznanstvo posle petog novembra. Oni koji su imali vezu i raskinuli mogu imati problem sa istim partnerom, koji će nastojati da vezu vrati na staro. Možete osetiti izvesne pritiske, pozive telefonom koji nisu prijatni. U nastavku meseca se savetuje da imate bolju komunikaciju ili da više vremena provedete van kuće. Ukoliko je partner dosta stariji od vas, onda morate obratiti pažnju na njegovo zdravlje, posebno jer je Merkur retrogradan i daje problem zdravlja.

Zdravlje: Škorpije moraju da povedu računa o bubrezima, bešika je osetljiva, moguć odlazak u bolnicu. Merkur daje povratak bolesti, recidive, gde ćete svakako morati da se okrenete proveri zdravstvenog stanja.

Strelac

Posao: Ovo je mesec kada se treba maksimalno angažovati. Imate aspekat retro Venere koja se nalazi u Vagi, kući prijateljstva, primljene ljubavi, omogućiće da se bavite poslovima koji će vam doneti prosperitet. Ako zarađujete kroz državnu instituciju, morate biti spremini na velike promene. Verovatno će se desiti grandiozna reogranizacija što bi bilo dobro za vaš rad i samu funkciju na radnom mestu. Iako osećate pritisak, imate psihološku napetost, spremni ste na svaku ozbiljnu promenu koja će vam doneti još više slobode i mogućnosti da napredujete. Ovo je ozbiljno vreme za sve Strelčeve koji misle da napreduju i ostvare svoj san. Treba da koriste svoj unutrašnji glas. Saradnja sa Rakom je plodonosna. Bik može da pomogne finansijski. Lav je idealan za putavanje. Novac vam stiže brže nego što ste mislili.

Ljubav: Uvek osmeh na licu, optimizam i želja za dobrim provodom. Jednostavno sunce sija. Planeta ljubavi Venera u vašem jedanaestom polju mora da donese dobrobit. Ipak retro Merkur koji je u 1. polju daće tešku komunikaciju i razumevanje s vremena na vreme. Strelac zna da prasne, podvikne, ali nije zlonameran. Pokušajte bar da balansirate u odnosu prvih nedelju dana, dok ne prođu teži aspekti, pa ćete lakše pokrenuti točak ljubavi pod lakšim uticajima planeta.

Zdravlje: Možete imati problem hronične prirode. Ulaskom vladara Jupitera morate obratiti pažnju na kukove, pluća i krvnog pritiska.

Jarac

Posao: Novembar je bolji mesec za Jarečeve jer će imati više snage i energije da nešto menjaju. Okolonosti u kojima se nalazite stalno variraju. Merkur, retrogradan u 2. polju novca i nekretnina – daće stagnacju, ali čim krene direktnim hodom situacija se menja. Finansije jesu stresan faktor za svakog Jarca, ali poznajući vaš cilj i ambiciju, bićete ipak s puno snage i mogućnosti da ostvarite svoj plan. Morate sami da pronađete svoj stil i put rada, jer jedino tako dobro radite i stičete samopouzdanje. Prva dekada Jarčeva ima dosta smisla da sami organizuju posao. Više sreće drugoj dekadi kod zarade, dok onima rođenim u trećoj dekadi, posao cveta samo ako su samostalni u delatnosti od koje zarađuju. Budite oprezni u početku meseca sa Škorpijom jer može da vas uspori ili pokaže sumnjičavost. Svakako da ćete zarađivati dobro već od 12. novembra, možda ćete dati i pozajmicu.

Ljubav: Sa retrogradnom Venerom u 10. polju, nije lako imati vezu, ukoliko ste slobodni Jarac. Privlače vas muškarci, žene u braku, dugogodišnjim vezama, koji su uspešni, moćni. Verovatno da ćete imati virtuelnu ljubav. Takva iluzija ne traje dugo i nemoguće je ostvariti je i preći u realnu vezu, bar u vašem slučaju jer Jarac uvek ima prohteve ili neke zamerke. Ukoliko buditete u društvu nekog zemljenog znaka kao što su Bik, Devica i muški Jarac, onda vam se pruža prilika da ostvarite nešto realno i lepo. Ukoliko se vezujete za vazdušne znakove poput Vodolije, Blizanaca, Vage, imaćete dobar provod, ali ne toliko emocije i ljubavi. Osoba iz znaka Ribe ili Rak pomoći će vam da pronađete svoju iskrenu dušu i pravu emociju u sebi. Preporučljivo je da idete na putovanje.

Zdravlje: Nije lako biti Jarac pod teškim nebeskim kvadratima. To su aspekti koji ukazuju na otežanja, tegobe, probleme. Tokom novembra ćete imati više mogućnosti za oporavak ili neko novo pročišćenje kroz mentalno oslobođenje ili telesno, kroz fitnes, jogu ili neku drugu veštinu.

Vodolija

Posao: Karijera – naglašena. Promene su tokom celog meseca i možete očekivati da imate zaista dobar period. Nemate sumnju da neće ići kako treba. Ono što je važno da znate – jeste da ste u pravo vreme započeli zamišljeno. Mars u osmom polju daje dodatnu energiju i podstrek da se uradi nešto što nije do sada. Imate dobre aspekte koji ukazuju na dobar posao i konačno vaše predvođenje u radnom okruženju. Treba sačekati ulazak Merkura u Strelac, koji će vas osoboditi i dati nove ideje i šansu da sve što naumite projektujete u delo. Novac vam stiže kroz udruženja, rad na socijalnim mrežama. Ako ste vezani za modu, onda ćete dobijati ponude za koje niste sanjali, i tako sebi povećati budžet. Ukoliko radite u administraciji, onda imate sve šanse da potpišete ugovor koji će vas povezati sa inostranstvom, možda i odlazak, rad u drugoj državi. Sve u svemu, novac vam neće nedostajati, ovog puta!!!

Ljubav: Osećaj samoće ili usamljenosti biće potisnut, posebno kada prirodni vladar kuće ljubavi i zaljubljenosti Merkur krene retrogradno. Verovatno će biti neko sa posla ili iz vašeg bližeg okruženja. Birajte partnera koji će vas najsmejati i uneti u vaš život dodatni optimizam. Potrebno vam je da se okrenete lakšim vezama, druženjima. Dosta ste bili vezani za nekog ko vam nije doneo sreću i raspoloženje. Dobra prilika za vezu je Strelac, Blizanac ili Rak. Moguće su tajne ljubavi, udvaranja onima koji rade u velikim državnim institucijama.

Zdravlje: Čuvajte srce, stomak, koji je u ovim hladnim danima za većinu znakova osetiljiv. Način ishrane menjati jer Uranova energija iritira energiju Meseca (stomak).

Ribe

Posao: Novembar je mesec nagrada, unapređenja, za vas posebno ako radite u nekoj velikoj državnoj instituciji. Verovatno ćete imati važan poslovni put u inostranstvo. Taj put vam može promeniti život. Neke Ribe imaju prednost da dobiju nagradu, unaprađenje, a samim tim i veću zaradu. Budite sigurni da će vam novac stizati i više nego što očekujete. Sarađujte tokom meseca sa ženom Bikom koja je vaša velika podrška i prijateljica. Zatim sa muškim Jarcem koji je dobar kritičar, ali njegovi saveti jesu dobri za vas. Takođe, sa muškom osobom iz znaka Ribe možete imati dobro razumevanje.

Ljubav: Vaša ljubav je na vašem radnom mestu. Negde ste svesni toga, ali kao i svaka Riba, vi se povlačite i imate nevericu i sumnju. Vreme je da se oslobodite i iskoristite Jupitera u Strelcu i retro Veneru koja će dati zaista uzbudljivog i dinamičnog partnera. Osoba može biti Strelac, Bik, Vaga. Strelac vas vodi napolje, u društvo u svet. Bik vam je kućni tip sa kojim pijete jutarnju kafu i ne razmišljate o telesnoj težini, Vaga vam je zanimljiva jer vas pokreće kroz unutrašnji rad, dok vas Škorpion budi kroz “niske strasti”. Muškarac Ribe traba više vremena da posveti sebi, svom fizičkom telu, zdravlju. Jako je važno da brinete o svom telu jer vaša partnerka voli zgodnog, lepog, doteranog muškarca pored sebe.

Zdravlje: Pokušajte da se odvojite od težih fizičkih poslova. Ako ste kancelarijski tip, imate problem – srce, vene i kolena.