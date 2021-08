Košarkašice Srbije za EP protiv Hrvatske i Bugarske

MINHEN – Košarkašice Srbije, aktuelne evropske šampionke, igraće u E grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. u Izraelu i Sloveniji sa nacionalnim timovima Hrvatske i Bugarske, odlučeno je danas žrebom u Minhenu.

Srbija se našla u jednoj od dve grupe sa tri tima, dok preostalih osam grupa broje po četiri ekipe.

U kvalifikacijama će učestvovati 38 nacionalnih timova, kao i domaćini EP 2023. Izrael i Slovenija.

Na EP će se plasirati prvoplasirane ekipe iz svake od 10 grupa i četiri najbolja drugoplasirana tima.

Kvalifikacije će se igrati u tri „prozora“ – od 11. do 14. novembra 2021, od 24. do 27. novembra 2022. i od 24. do 27. februara 2023. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.