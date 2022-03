Pogba: Fudbalerima je teško da pričaju o problemima sa mentalnim zdravljem

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je danas da je tokom karijere u više navrata patio od depresije i da je fudbalerima teško da pričaju o problemima sa mentalnim zdravljem.

„Potpuno, u više navrata tokom karijere“, rekao je Pogba na pitanje lista Figaro da li je iskusio depresiju.

„Prošao sam to, ali mi ne pričamo o tome. Ponekad čak i ne znate da ste depresivni, samo želite da se izolujete, da budete sami, to su nepogrešivi znaci. Kod mene je to počelo kada sam radio sa Žozeom Morinjom u Mančesteru. Upitate se da li nešto nije u redu sa vama, pošto takve trenutke nikada pre niste doživeli“, naveo je Pogba, preneo je Skaj.

Francuski fudbaler dodao je da velike plate ne sprečavaju depresiju.

„Naravno da zaradjujemo mnogo novca i zaista se ne žalimo. Ali, to vas ne sprečava da prodjete kroz ovakve trenutke, kao i ostatak sveta, koji su mnogo teži. U fudbalu je to neprihvatljivo, ali mi nismo superheroji, mi smo samo ljudska bića“, rekao je Pogba.

Kao primer kako se mentalno zdravlje kod igrača može zanemariti, Pogba je naveo promašaj penala Kilijana Mbapea za reprezentaciju Francuske na Evropskom prvenstvu i podržao poziv legendarnog fudbalera Tijerija Anrija da se više govori o mentalnom zdravlju fudbalera.

„Kada je Kilijan promašio penal protiv Švajcarske, niko nije pomislio na njega posle utakmice, dobio je ogroman broj kriitka i ružne stvari su o njemu rečene. Sve je u tvojoj glavi, um sve kontroliše i svi vrhunski sportisti su prošli kroz takve trenutke, ali malo njih o tome priča. Ako nisi psihički zaštićen, ti si mrtav u ovom sportu. Takvi testovi će te napraviti, ali ne smeš da spustiš gard“, rekao je on.

„Fudbal je najindividualniji od ekipnih sportova. Na svaka tri dana vas procenjuju, morate stalno da budete dobri, iako i mi imamo brige kao i svi ostali, bilo da je reč o našim partnerima, treneru, svakodnevnom životu. Naravno da to osećaš u svom telu, u glavi i prodje mesec, čak i godina a da se ne osećaš sjajno. Ali, to ne možeš reći, sigurno ne javno“, dodao je.

Pogba je rekao da se u teškim trenucima poverava bivšem francuskom reprezentativcu Patrisu Evri, supruzi ili sinu.

„Ne želim da zbog takvih negativnih trenutaka zaboravim sve što sam postigao. Ali nije uvek lako i kada ne mogu da se savladam, razgovaram Patom, bivšim igračima koji su to iskusili i mogu odmah da razumeju. Moj psihijatar može da bude moj najbolji prijatelj, supruga ili sin. Da pričam, da me saslušaju, da se izvučem iz ovog besa i ove agresije koja te grize, za mene je obaveza“, naveo je Pogba.

(Beta)

